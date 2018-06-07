İğrenme duygusu insanı hastalıklardan koruyor

Kötü hijyen koşulları, böcekler veya diğer hayvanlardan iğrenme duygusunun, insanlığın enfeksiyonlar ile hastalıklardan korunmasına yardımcı olabileceği bildirildi

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulunun (LSHTM) internet üzerinden 2 bin 500'den fazla kişiyle 75 potansiyel "iğrenç" senaryo hakkında yaptığı araştırma, iğrenmenin, hastalık riski taşıyan nesne, uygulama ve kişiler etrafında yapılanan bir duygu olduğunu gösterdi.

Araştırma çerçevesinde katılımcılardan, iltihaplı yara, böceklerin gezdiği nesneler, hapşırma ve kamuya açık alanda dışkı dahil 75 senaryonun iğrençliğini derecelendirmeleri istendi.

Tüm bu senaryolardan en iğrenç bulunanı enfeksiyon kapmış yaralar oldu. Kötü kokmak gibi hijyen koşullarının ihlali de iğrenç şeklinde değerlendirildi.

Uzmanlar, katılımcıların yanıtları doğrultusunda 6 yaygın iğrenme kategorisi belirledi ve bu kategorilerin her birinin, insanlığın geçmişinde enfeksiyon türleriyle düzenli bağlantısı olduğunu tespit etti.

Bilim adamları, bozulmuş gıda tüketmenin koleraya, hijyenik olmayan kişilerle yakın temasın cüzzama, açık yaralarla temasın da veba veya çiçek hastalığına yol açabileceğini vurguladı.

Araştırmada kadınların tüm kategorilerde yer alan senaryoları erkeklerden daha iğrenç bulduğu görülürken, bunun erkeklerin kadınlardan daha riskli davranışlar sergilemesiyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Yine kadınların en iğrenç bulduğu durumların gelişigüzel cinsel birliktelik ve hastalık taşıyan hayvanlar olduğu belirtildi.