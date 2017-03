İKÇÜ'de 'Kök hücre donörü ol, yeryüzüne can ol' etkinliği

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genç Yeryüzü Doktorları ile Kızılay Topluluğu anlamlı bir etkinliğe imza attı

'Yeryüzüne Can Olsun' sloganıyla yola çıkan gençler, kan ve kök hücre bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için seminer düzenledi. İKÇÜ'lü duyarlı gençler, Kızılay iş birliğiyle hazırlanan kan ve hücre bağışı stantlarında da 52 ünite kan ve 18 kök hücre bağışı topladı. Seminerde, kan ve kök hücre bağışının ülkemizde daha çok yapılması gerektiği vurgulandı.Kök hücrenin en çok kemik iliği kanserlerinde kullanıldığını aktaran Dalgıç, kök hücre donörü olmanın zannedildiğinin aksine acı verici zahmetli bir işlem olmadığını kaydetti.





Bir tüp kan ile hayat kurtar



Kısa bir vakit ayırıp sadece dört tüp kan örneği vererek donör adayı olunabildiğinin vurgulandığı seminerde, ülkemizde her 1000 kişiden 999'unun donör olmadığı bilgisi verildi.18 ile 55 yaş arası, en az 50 kg olan her sağlıklı bireyin sadece kan vererek kök hücre vericisi olabildiğini belirten Dalgıç: "Kronik ve bulaşıcı herhangi bir rahatsızlığa sahip değilseniz ve son 1 yıl içerisinde herhangi bir ameliyat geçirmediyseniz hayat kurtarabilirsiniz. Alınan kan örneği üzerinden HLA denilen doku tipleri kan bankası üzerinden kayıt edildikten sonra, yaşamak için kök hücre nakline ihtiyacı olan bir hasta ile doku tiplerinizin uyuştuğunun tespit edilmesi halinde aranıyorsunuz ve donör olmak isteyip istemediğiniz teyit ediliyor. Verici olmayı kabul ettiğinizde ikinci aşamaya geçilerek bir alt doku taraması yapılıyor. Doku uyumu mevcutsa, vericiden kök hücre toplama işlemine geçiliyor." dedi.