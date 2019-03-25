İKÇÜ tıp eğitimi akredite oldu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile afiliasyon yapılarak kurulan tıp fakülteleri içerisinde akreditasyon belgesi alan ilk fakülte oldu.

Eğitim ve öğretim hayatının henüz sekizinci yılını doldururken nitelikli tıp eğitimini tescillemek üzere, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (UTEAK) başvuru yapan İKÇÜ Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği yönetim kurulunun ziyaretleri neticesinde akreditasyon standartlarını karşıladığı değerlendirmesini aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gökhan Köylüoğlu, “Türkçe tıp eğitimi programımızın mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal standartlarını karşıladığı ve 2025 tarihine kadar akredite edildiği açıklandı.” diyerek müjdeyi verdi.

“Bu başarı şüphesiz ki öğrencileri, idari personeli, öğretim üyeleri ve yöneticileri ile hepimizin ortak başarısıdır.” diye konuşan Prof.Dr. Köylüoğlu, kurulduğu günden bu yana tıp eğitiminin, ulusal ve uluslararası standartlarını uygulama konusunda titiz bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

İnancım tamdır

Sağlık Bakanlığının yılların eğitim tecrübesini barındıran büyük Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile yaptığı afiliasyon ile öğrencilerine nitelikli ve kapsamalı bir uygulamalı eğitim imkanı sunduklarını belirten Prof.Dr.Köylüoğlu, “Ülkemizdeki az sayıdaki köklü tıp programının sahip olduğu bu belgeyi, henüz iki dönem mezun vermiş ve sekizinci eğitim öğretim yılında iken almak fakültemiz için büyük bir gurur tablosudur. Genç ve seçkin öğretim üyesi kadrosuna sahip fakültemiz Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH) ile afiliasyon yapan ilk Tıp fakülteleri arasındadır. Bu kapsamda İzmir de bulunan Atatürk EAH ile birlikte kullanım ve Tepecik EAH ile iş birliği protokolümüz bulunmaktadır. Afiliasyon yapılarak kurulan fakülteler arasında eğitimi akreditasyon belgesi ile tescillenen ilk Tıp Fakültesi İKÇÜ oldu. Bundan sonra hepimize düşen en önemli görevin, sadece alınan belge ve gelinmiş olan standardı korumak değil, Tıp eğitimindeki uluslararası bilimsel gelişmeleri takip etmek ve eğitimimizi tüm birimlerimiz düzeyinde daha da geliştirmek ve ilerletmek olduğuna inancım tamdır.” dedi.

Bu önemli başarıyı emeği geçen herkesle paylaşan Dekan Prof.Dr. Köylüoğlu, “Bu tablonun oluşacağına inanan ve katkı veren tüm öğrencilerimize, işlerini büyük bir disiplinle yapan idari personelimize, mesleklerini başarıyla yürüten, eğitim ve öğretimi uluslararası standartlarıyla uygulayan tüm öğretim üyelerimize, özellikle yoğun mesailerinden zaman ayırarak öz değerlendirme raporunun yazılmasına katkı veren fedakar ekibe ve her türlü desteklerini esirgemeyen Rektörlüğümüze teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.