İlk kafa nakli için tarih belli oldu

Bilim nakilde yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre yüz nakli, kol nakli, bacak nakli gibi nakillerden sonra şimdi sıra kafa nakli nde.

Bilim insanları çığır açmaya devam ediyor. Organ nakli, yüz nakli, kol nakli, bacak nakli derken şimdi de sırada kafa nakli var. Alınan bilgiye göre kafa nakli için tarih de belli; Aralık 2017.Nakli yapılacak isim de belirlendi. İlk kafa nakli 30 yaşındaki Valery Spiridonov'da denenecek. Nakli yapacak olan doktorların başında ise Doktor Sergio Canavero bulunuyor.Nakilde Spiridonov'un kafası bedeninden ayrılacak ve ölü bir donörün vücuduna nakledilecek. Ameliyat başarılı olursa terlekli sandalyeye bağlı olan Spiridonov, sağlam bir vücuda sahip olacak.Ameliyatta sinirlerin ölmemesi ve de hasar almaması için çok ince bir çalışmanın yapılacağı öğrenilirken, ameliyatta bir metrenin bir milyonda biri inceliğinde de özel bir bıçak kullanılacak.Tıp tarihinde bir ilk olacak operasyonu bilim insanları ise 'delilik' diye yorumluyor.20 milyon dolara mal olacağı belirtilen operasyonda 150'nin üzerinde doktor ve hemşirenin görev alacağı öğrenildi.