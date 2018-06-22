İmplantı olanlar diş eti bakımına dikkat etmeli

"İmplantların uzun ömürlü ve sağlıklı olarak görev yapabilmesi için, etraflarındaki diş etlerinin sağlıklı olması gerekir" diyen Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Akyol Şahin, implant diş kullanan bireylerin ağız bakımlarına çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi

Günümüzde diş eksiklikleri, implant uygulamaları ile başarıyla tedavi edilmektedir. İmplantlar, kemik içerisine yerleştirilen yapay diş kökleridir ve etrafları doğal dişler gibi diş eti ile örtülüdür. "İmplantların uzun ömürlü olması ve sağlıklı olarak görev yapabilmesi için etraflarındaki diş etlerinin sağlıklı olması gerekir. Genel olarak bilinenin aksine, implantların etrafındaki diş etlerinde de diş eti hastalıkları görülebilmektedir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Aykol Şahin, "Diş eti kanaması, diş eti hastalıklarının en önemli belirtilerinden biridir ve hastalığın genellikle ilk belirtisidir. Doğal dişler veya implantlar çevresinde, diş fırçalarken, sert gıdalar yenirken veya kendiliğinden dişetleri kanıyorsa hemen müdahale edilmelidir. Diş eti hastalıklarının doğal diş kaybına neden olduğu bilinirken, implant kaybına neden olabileceği çok fazla bilinmemektedir. İmplant destekli protezleri olan bireyler bu konuda çok dikkatli olmalıdırlar. Özellikle doğal dişlerini diş eti hastalığı nedeniyle kaybeden bireyler, implantlarının çevresinde de diş eti hastalığı olabileceğini bilmeli ve ağız bakımlarına çok dikkat etmelidirler" açıklamasında bulundu.

Doktor kontrolü şart

"Hastalık, ağız bakımının yeterli olmadığı bireylerde görülmektedir. İmplantların etrafı doğru bir şekilde temizlenemediğinde, bu bölgelerde biriken gıda artıkları ve oluşan plak içerisindeki mikroorganizmalar, diş etinde enfeksiyona neden olurlar. Başlangıç aşamasında yakalandığında hastalık diş eti tedavisi ile tamamen iyileşebilir. Ancak ihmal edildiğinde, bu enfeksiyon kemiğe yayılmaya başlar. İmplantların çevresindeki kemiklerde kayıp başlayacağından, implantların kaybına giden süreç de başlamış olacaktır. Hekimin önerileri doğrultusunda, doğru bir fırçalama ve ara yüz temizliği yapılmalıdır" diye vurgulayan Şahin, hastaların hekimler tarafından belirlenen rutin kontrolleri aksatmamaları ve diş etlerinde bir sorun hissettikleri an hekime başvurmaları gerektiğini söyledi.