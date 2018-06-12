İmplantlar çene kemiğini eritebilir

Çenelerde diş kaybı yaşandığı andan itibaren boş kalan çene kemiğinin erimeye başladığını söyleyen Dr. Ayşe Yılmaz, 'Bu nedenle çekim yapılan bölgeye implant yapılmaz ise bu bölgedeki kemik erimesi yaşam boyu devam eder. İmplant uygulaması ile çene kemiği korunarak erimesine engel olunabilir. Ancak implantlar iyi seçilmediği taktirde çene kemiğinde erimeye yol açabilir ve bakteri meydana getirebilir' dedi

Dr. Ayşe Yılmaz, implantların iyi seçilmediği taktirde çene kemiğinde erimeye yol açabileceğini söyledi. Taklit ürün olarak imal edilmiş, merdiven altı üretilmiş, patentsiz implantların kemik erimesine kadar giden bir süreci başlatabileceği uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ürün tercihinde dikkatli olunmasını tavsiye etti. Yılmaz, "Sahte implantların içindeki titanyum maddesinin gereken değerde olmaması nedeniyle bir süre sonra implantın üst parçaları oynayarak, implant ile üzerindeki diş parçası arasında oluşan boşlukta bakteri üremesi ile diş eti hastalıları ve kemik erimesi başlar. Hatta bu tarz implantların enfeksiyonlara ve implant kayıplarına kadar giden ciddi sorunlar yaratabilir. Titanyumdan yapılan implantlar kemik dokusuyla her durumda kaynaşır ama çeşitli sebeplerden dolayı kayıplar yaşanabilir. İyi implant sistemleri ve tecrübeli ellerde yüzde 2-3 oranı gibi düşük bir yüzdede kayıplarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de kullanılan bütün tıbbi malzemelerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Bilgi Bankası'na kaydı olması gerektiğinden bahseden Yılmaz, "Satıcı firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen satış yetki belgesine sahip olması gerekiyor. Bu bankaya kaydı olmayan hiç bir firma malzeme satma yetkisine sahip değildir" dedi.

Barkodu mutlaka isteyin

Yılmaz öncellikle hastaların hekimlerine güvenmeleri gerektiğini belirterek implant yaptıracak hastaların sadece fiyat odaklı düşünmemelerini, implantın kaliteli ürün ve tecrübe gerektirdiğini unutmamalarını söyledi.

İmplant uygulamasında başarının iki önemli ayağı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "İlk olarak uzun süreli klinik sonuçlarla başarısını ispatlamış uluslararası standartlarda patentli ürünlerin kullanılması gerekiyor. İkinci olarak tüm uygulamaların da iyi eğitim almış, tecrübeli bir hekim tarafından yapılması çok önemli" dedi. Hastaların kullanılan ürünün sertifikasını ve üretici marka hakkında bilgi almak hakkına sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "İthal ürünün barkodu vardır ve gümrük kontrolünden geçerek yasal olarak ülkemize gelir. Bu barkodlar diş hekimleri ve firmalarda bulunur, hastalara da verilir. İmplant barkodunuzu hekiminizden mutlaka isteyin" diyerek konuşmasını sürdürdü.

İmplant nedir?

İmplant, diş kaybı olduğu durumlarda diş kökünü taklit ederek dişe alternatif en iyi tedavi yöntemidir. Hastaların ağız içerisinde kaybedilmiş fonksiyon, estetik ve ağız sağlığını tekrardan kazandırmakta yardımcı olan materyallerdir. İmplantlar genellikle titanyumdan veya son zamanlarda biyolojik uyumlu malzemelerden yapılmaktadır. Doku dostu olan bir materyal olan titanyum sadece ağız içerisinde dental implant olarak değil ortopedide de tedavi amacıyla kullanılmaktadır.