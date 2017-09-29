İnatçı Yağlara Veda Zamanı!

Vücudumuzun belirli bölgelerinde spor ve diyete rağmen yok olmayan inatçı yağlar olabilmektedir

Vücudumuzun belirli bölgelerinde spor ve diyete rağmen yok olmayan inatçı yağlar olabilmektedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarına pek dikkat etmeyen kişilerde bu inatçı yağların meydana gelme olasılığı çok daha yüksektir. Ancak artık endişelenmeye gerek yok! Günümüz teknolojisinde yer alan ve oldukça güvenilir sistemlerden biri olan Vaser Lipo tüm dünyada uygulanan ve ülkemizde de hekimler tarafından güvenle uygulatabileceğiniz harika bir bölgesel incelme tekniğidir.

Biraz önce de söz ettiğimiz gibi erkeklerin de tercih ettiği bu yöntem ile dilediğiniz alandaki fazla yağlarınızdan tek bir işlem ile kurtulabilir, hem de alınan yağları yine dilediğiniz problemli alanlara enjekte ettirerek, tek bir operasyon ile iki farklı işlem yaptırabilirsiniz. Ancak bu gibi durumlarda mutlaka muayene esnasında hekiminizi bilgilendirmeniz ve istekleriniz doğrultusunda bir plan belirlemeniz gerekmektedir.

Erkeklerde Vaser Lipo Süreci!

Erkek vaser liposuction uygulaması, aslında kadınlarda yapılan uygulama ile tamamen aynıdır. Sadece erkeklerdeki yağ dokuları kadınlara oranla biraz daha sert ve yoğun olabilmektedir. Bu durum da sadece uygulamanın süresini etkilemektedir. İşlem genel anestezi ya da bölgeye bağlı olarak lokal anestezi ile yapılabilmekte olup, yine işlem yapılacak alan büyüklüğüne göre ortalama 2-3 saat sürebilmektedir. Son derece konforlu olan vaser lipo işlemi ardından genellikle 1 gün hastanede kalınması istenebilir ve ertesi gün hastalar taburcu edilir.

Erkekler neden liposuction tercih eder?

Erkeklerin vücundaki yağ kütlesi, özellikle yaş ilerlemesi nedeni ile artış gösterir. Bu nedenle de yağ oranında artış olan erkeklerde daha fit ve daha düzgün bir fiziğe sahip olma isteği duyabilirler. Bu gibi durumlarda da çareyi cerrahi operasyonlarda ararlar. İşte vaser lipo’da tam bu noktada imdada yetişir!



Tüm bunların yanı sıra sadece fit görünmek ve düz bir karına sahip olmanın yetmediği durumlarda olabilmektedir. Özellikle de erkeklerdeki meme büyümesi olarak adlandırılan bu sorun, vaser hi def operasyonu ile birleştirilerek, yağ aldırırken göğüslerin de toparlanıp istenilen şekle sokulması ile de sonlandırılarak, tek bir operasyonda her iki alanda da düzeltilmeler sağlanabilmektedir.