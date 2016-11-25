İnternet yoksa panik var!

Teknoloji bağımlılığı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Teknoloji cihazlarını ve interneti kullanamamanın bireyde stres ve endişeye yol açtığını söyleyen Uzman Psikolog Ahmet Yılmaz, “Bağımlılıkta görülen maddeye ulaşılamadığında ortaya çıkan huzursuzluk ve endişe hali, aynı şekilde internete girilemediğinde ya da teknolojik alet kullanılamadığında da kaygıya neden oluyor” dedi

Günümüzde teknoloji, bilgi ve iletişim kaynağı olmanın ötesine geçmiş durumda. Çocuk, genç ve yetişkinler için bağımlılığa dönüşen teknoloji cihazları ve internet ile bireyler, ilişkileri gerçek dünyadan daha çok sanal dünyada yaşamaya başladı.



Üsküdar Üniversitesi NPISTANBUL Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, teknoloji cihazlarını ve interneti kullanamamanın bireyde stres ve endişeye yol açtığını belirterek, şunları söyledi:



“Bağımlılıkta görülen maddeye ulaşılamadığında ortaya çıkan huzursuzluk ve endişe hali, aynı şekilde internete girilemediğinde ya da teknolojik aleti kullanılamadığında da kaygıya neden oluyor. Elektrik kesildiğinde internete giremeyen, televizyon izleyemeyen insanlar paniklemeye başlıyor. Sosyalleşmeyi sanal ortamda oluşturan birey, elektriklerin kesilmesi ve sanal ortama girememesiyle yalnızlık hissediyor ve huzursuz olmaya, panik yaşamaya başlıyor.”



Çocuklar, arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirmeli



Yılmaz, yetişkinlerden farklı olarak teknolojinin içine doğan çocukların, gerçek hayattaki sosyalleşmeyi öğrenemeden sanal alemde, oyunlarda, sosyal paylaşım sitelerinde sosyalleşmeyi öğrenmeye çalıştıklarına da dikkat çekerek, “Sanal alem, sosyo-kültürel anlamda önemli bir alternatif haline gelmiş durumda. Evde teknolojinin başından hiç kalkmayan ve bu sebeple arkadaş edinemeyen bireyler, aynı zamanda sanal alemde birçok arkadaşa sahip olabiliyor. Bu arkadaşlarla ise oyun ve benzeri siteler aracılığıyla ilişkiler kuruyorlar” dedi.





Çocuklara kullanımla ilgili sınırlama getirilmeli!



Uzman Psikolog Ahmet Yılmaz, ailelere ise “Çocuklarınıza küçük yaşlardan itibaren teknolojik alet kullanımı ile ilgili sınırlar getirin. Onları sosyal aktivitelere yönlendirin. Arkadaşları ile dışarıda vakit geçirmesi için yönlendirin ve cesaretlendirin” tavsiyelerinde bulundu.



