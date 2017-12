Ispanak sevenlere önemli uyarı!

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ıspanağın pişirildiği gün yenmesi uyarısında bulundu. Aksi takdirde buzdolabında bekletilen ıspanak yemeğinin içinde nitrit ve nitrat bileşenlerinin artacağını belirten Elmacıoğlu, "Bu bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani baş dönmesi, ishal ve mide bulantısına yol açar" dedi

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elmacıoğlu, pişmiş yemeklerin saklanmasına yönelik bilgiler verdi. Özellikle ıspanağın pişirildiği gün tüketilmesini önerdi.



Pişmiş yemeklerin +4 derecede saklanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Bir yemeği iki öğünlük yaptıysanız, mutlaka yiyeceğiniz kadarını ayırın. Saklamanız gerekeni cam kapta buzdolabında +4 derecede saklayın. +4 derece bütün pişmiş yiyecekler için en ideal ısıdır. Üstüne çıktığınızda ısı artar, yemeklerde mikroorganizma gelişir. Mikroorganizma yemekte üreyince o yemek bozulur. Bozulan yemek birtakım mide bağırsak şikayetlerine sebep olur. Birkaç gün işinizden olursunuz, çocuklar okula gidemez. Yemekleri pişirdiğimiz zaman sağlığa yaralı hale getirmemiz lazım. Tersi durumda sağlığı bozucu hale gelir" dedi.





"ISPANAK YEMEĞİ GÜNLÜK TÜKETİLMELİ"



Lif kaynağı Ispanak için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Ispanak pişirilir ve o gün tüketilirse çok daha iyi olur. Lif kaynağı ıspanak taze taze pişirilip hemen tüketilirse yeşil renginden dolayı insan vücudunu kanser yapıcı zararlı etmenlerden korur, ama bekletilirse zararlı hale gelir. Çünkü uzun süre buzdolabı ısısında kalırsa nitrit ve nitrat bileşenleri artacağı için tüketilmemesi gerekir. Yemeği de atmamak için Ispanak yemeği günlük tüketilmeli" diye konuştu.





"NİTRAT BAKTERİYEL OLMAYAN SİNDİRİM PROBLEMİNE NEDEN OLUYOR"



Nitrat'ın, suda eriyen bir iyon olduğunu ve nitrojenin katılaşması sonucunda çevrede doğal olarak oluştuğunu aktaran Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Kuru baklagiller ve sebzeler de bir miktar nitrat içermektedirler ki; bu topraktaki nitrat ve gübreleme sonucunda oluşmaktadır. Sularda da bir miktar nitrat bulunmaktadır. Nitrat ıspanağın bileşiminden nitrite dönüşerek, sindirim sisteminde azotlu bileşiklerle olan metabolik olaylar sonucunda nitrozaminleri oluşturmaktadır. Bu da organizmamıza bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani mide bağırsak problemi yaratıp, baş dönmesi, ishal, mide bulantısına neden olabilir. Bu bilgi doğrultusunda ıspanağın, pişirildikten sonra çok fazla bekletilmeden tüketilmesi en doğru yaklaşımdır" dedi.





ISPANAK C VİTAMİNİ DEPOSU





Taze sebze ve meyvelerin et, süt, tahıl gibi temel besinlerden sağlanamayan C vitamini açısından zengin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, şöyle konuştu:



"Aynı zamanda bedenimizi sürekli tehdit altında tutan radyasyon ve zararlı kimyasallara karşı savunma sistemimizi oluşturan antioksidanların başlıca kaynağıdırlar. C ve E vitaminleri, karotenoidler, flavonoidler ve bitkilere özel koku ve aroma sağlayan kükürtlü bileşiklerdir ve kansere karşı koruyucu etkileri vardır. Yeşil sebzelerden olan ıspanakta klorofil, karotenoidler ve flavonoidlerin bazı türleri bulunur. Ispanak C, E ve bazı B vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından zengindir."



Sebzeyi 'önce kavurup sonra saklıyım' tutumundan sağlık açısından vazgeçmek gerektiğini de ifade eden Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Çünkü kavurup buzdolabına koyulan yemek daha sonra tekrar çıkarıp pişirildiğinde besin değerleri en aza iniyor" dedi.