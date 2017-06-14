İşte doğru nefes almanın yolu

Göğüsten nefes almak vücudu strese sokuyor. Bebek ve çocuklar gibi karından nefes almak ise yeterli ve kaliteli oksijen alınmasını sağlıyor ve stresi azaltıyor. Hafta sonu üç oturum halinde yapılacak LYS’de sınav stresini yenmenin nefes egzersizi ile mümkün olacağını belirten uzmanlar, 6 adımda doğru nefes tekniğini anlattı

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, hafta sonunda son üç oturumu yapılacak LYS’de sınav stresi ile baş etmede doğru nefes tekniğinin önemli olduğunu söyledi.



“Çocuk yaştan itibaren sınavlara girip çıksak da ben hala her sınavda strese giriyorum” diyen Doç. Dr. Defne Kaya. "Sınav sözcüğü bile kalp atım hızımızı değiştirmeye yetiyor. Zorlu sınav sürecine uyum sağlamaya çalışan genç kalplere yardımcı olmak için birkaç nefes egzersizi önerim olacak” dedi.



Çocukluktaki gibi nefes alınmalı

Stresi azaltıyor, oksijen alımını artırıyor

6 adımda doğru nefes almayı öğrenin

Doç.Dr. Defne Kaya, şunları söyledi:“Göğüsten nefes almanın vücudumuzu strese soktuğu düşünülüyor. Mesela bebek ve çocuklar hep karınlarından nefes alıp verirken, yetişkinler ise göğüsten nefes alıp veriyor. Biz de yetişkinlere stresle başa çıkabilsinler diye, tekrar çocukluklarındaki gibi karından nefes almayı öğretmeye çalışıyoruz aslında.Diyaframımız bizim nefes alışverişimizle yukarı ve aşağı hareket eder. Bu hareket ile tam ortasından geçen ve özellikle bacaklarımızdaki kirli kanı toplayan toplardamarı kuyu pompası gibi çalıştırarak, hareketlendirir. Bacak ve karın bölümümüzde biriken kan göllenmesini azaltır. Dolaşımı artıran bu pompalamanın en önemli faydası, bacaklarda biriken kan göllenmesinin oluşturduğu stresi azaltmaktır. Doğru ve derin karın solunumunun bir başka olumlu etkisi de vücudumuza yeterli ve kaliteli oksijen alabilmemizi sağlaması. Böylece özellikle sınav gibi daha fazla oksijene ihtiyaç duyulan durumlarda hücrelerimize daha fazla oksijen sağlar.”Doç.Dr. Defne Kaya, 6 adımda doğru nefes tekniğinin her pozisyonda yapılabildiğini belirterek şunları söyledi:1-Elinizi karnınıza koyun. Burnunuzdan aldığınız nefesle karnınızı şişirin. Korkmayın ne kadar şişerse o kadar iyi olacaktır. Tamamen şiştiğini düşünüyorsanız, karnınızdaki havayı ağzınızla ıslık çalar gibi yavaşça verin.2-Başlangıçta dört saniyede aldığınız nefesi sekiz saniyede vermeyi deneyin. Süreyi ikişer kat artırarak devam edebilirsiniz.3-Karnınızdan nefes alıp vermeyi öğrendiyseniz bu egzersizleri ayakta, sandalyede otururken, sırtüstü yatarken de yapabilirsiniz. Bunu yaparken nefes alıp vermenizi engelleyecek kıyafetleri tercih etmeyin.4-Eğer sırtüstü yatıyorsanız, kollarınızı hafifçe yana doğru alınız. Bacaklarınızı düz de tutabilirsiniz dizlerinizi de bükerek ayaklarınızı yere koyabilirsiniz.5-Eğer oturuyorsanız, kollarınızı sandalyenin kenarına koyunuz. Ayaklarınız tam olarak yerde ve sandalye sırtınızı destekleyecek şekilde gevşek pozisyonda egzersizleri yapın.6-Ayaktaysanız, ayaklarınızı kalçanızın genişliğinde açın ve her iki bacağınıza eşit ağırlık verin.”