İstenmeyenlerden Kurtulmanın Yolu Lazerden Geçiyor

İster kadın ister erkek; görünümlerine özen gösteren her bireyin kafasına en çok takılan noktalardan biri vücudun bazı bölgelerindeki istenmeyen tüyler. Günümüzde ise bunlardan kurtulmanın en etkili yolu lazer epilasyonolarak karşımıza çıkıyor. Peki, nedir bulazer epilasyon? Lazer epilasyon; vücutta oluşan istenmeyen kıllanmanın tedavisinde yani önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan en etkili medikal terapidir.



LAZER EPİLASYON NASIL UYGULANIR?

Lazer epilasyon öncesi, tüylenmeden kurtulmak adına yapılan ağda, sir ağda, tıraş etme gibi yöntemler kalıcı değildir. Medikal estetiğin başlangıcı olarak kabul edilen lazer epilasyon ise bu konudaki en kalıcı çözümdür.

Lazer epilasyon öncesi; epilasyon yaptırmak isteyen kişinin klinik öyküsü çıkarılır. Klinik öyküden kast edilen nedir? Kişinin daha önce oluşmuş kalıcı bir cilt hastalığı olup olmadığı hemen akabinde kronik bir rahatsızlığı var mı; tüm bunlar belirlenir. Ayrıca tüylenmenin kalıtsal mı yoksa hormonal bir bozukluk neticesinde mi oluştuğu tespit edilir. Eğer kıllanma hormonal bir bozukluğa bağlı olarak oluşmuşsa endokrin(metabolizma hastalıkları alanında uzmanlaşmış) hekimler gözetiminde epilasyon tedavisi gerçekleştirilir.

Tedaviye başvuran kişiye işleme alınmadan önce dermal test adı verilen bir test uygulanır. Bu test aracılığıyla cildin yapısı, hassasiyeti, kıl yapısı belirlenir ve böylece en etkili epilasyon tedavisi bulunarak, uygulanır. Tüm bu süreçler sonucunda da kişinin epilasyon iskeleti çıkarılır ve kişi tedaviye alınır. Ergenlik çağına ulaşmış her birey üzerinde lazer epilasyon son derece rahatlıkla yaptırılabilir. Lazer epilasyon sanıldığı kadar uzun bir tedavi süreci değildir. Seans süreleri yaklaşık 15 dakika ile 45 dakika arasında sürmektedir. Kişinin seans aralığı ise 4 ile 8 hafta arasında değişiklik göstermektedir.

Bir lazer epilasyon tedavisinin istenilen şekilde sonuçlanabilmesi için ortalama seans sayısı 3 ile 6 seanstır. Lazer epilasyon tedavisi sonrası oluşan ciltteki kızarıklıklar 10-15 dakika kadar sürer ve buz kompleksi ile tedavi edilir. Lazer epilasyon tedavisinde; Alexandrite adı verilen cihaz ile yüzeysel ve kalın olan kıl köklerine noktasal dokunuşlarla derinlemesine nüfuz edilir. Lazer ile yok edilen kıl kökleri yeniden çıkmaz. Bir yıldan sonra kıl kökleri daha ince, ayva tüyü diye tabir edilen tüylenme şeklinde kendini gösterebilir. Lazer epilasyon özellikle bikini, alt bacak ve koltuk altı gibi bölgelerde kesin sonuç verir.

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerin tedavisinde kullanılır. Son dönemlerde onun kadar adından söz ettiren bir diğer yöntem lazer dövme sildirme işlemidir. Bu işlem ise artık vücut üstünde taşınmak istenmeyen dövmelerin yok edilmesinde kullanılır.

LAZER DÖVME SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Lazer dövme silme işlemleri mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı kliniklerde yapılmalıdır. Q Switched Nd YAG adı verilen cihaz bu işleminde kullanılmaktadır. Bu cihaz sayesinde hemen hemen bütün renkli boyalar ile yapılan dövmeler rahatlıkla silinebilmektedir. Dövmeleri silme işleminde istenilen sonucun elde edilebilmesi için dövmede kullanılan boyanın cinsi, boyaların indiği derinlik gibi birçok faktör etkili olmaktadır.

Cildin eskisi gibi olmayacağı ancak eski görüntüsüne yakın bir durumun elde edileceği lazer dövme silme işleminde bilinmesi gereken bir diğer noktadır. Hayatın bir döneminde yapılan dövmeler artık istenmediğinde lazer devreye girmektedir. Yeni dövmeler daha zor silinmektedir. Dövmede kullanılan boyaların elde edilmesinde demir-bakır alaşımları söz konusu ise dövmeyi silmek daha zorlaşmaktadır. Profesyonel olarak yapılan dövmeleri silmek bu bakımdan daha kolaydır. İşlem Ortalama 6 ile 8 hafta aralıklarla yapılmaktadır. Seanslar kişide kullanılan boyaya ve yapılan uygulamaya göre ortalama 3 ile 10 seans arasında sürmektedir.

Uygulama yapıldıktan sonra, o bölgede ufak kanamalar ve kabuklanmalar meydana gelmektedir. Ancak profesyonel kliniklerde yapılan lazer dövme silme işlemi ile herhangi bir iz kalmamaktadır. Kişi silme işleminin yapıldığı bölge üzerinde iki gün boyunca bir su temasında bulunmamalıdır. Uzman tarafından verilen kremler kabuklanma geçene kadar kullanılmalı ve işlemin yapıldığı bölge mutlaka güneşten korunmalıdır. Farklı dövme başlıkları ile renkli dövmeler de silinebilmektedir. Mavi tonlarındaki boyalar daha zor silinmektedir. Şeker hastalığı olan kişilerde işlem sonrası iyileşme daha uzun sürmektedir.

Tıpkı lazer epilasyon gibi lazer dövme silme işlemi de mutlaka uzman bir hekim gözetiminden geçerek yapılmalıdır.

Lazer Epilasyon Ankara

Op.Dr.Ferruh Bingül

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı