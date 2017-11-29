İyileşene kadar çocuğunuzu okula göndermeyin

Okulların açılması ve değişen mevsimle birlikte çocuk hasta sayısında artış yaşandı. Enfeksiyonların yüzde 80'inin el temasıyla bulaştığını belirten Prof. Dr. Alpay Çakmak, "Çocuklarınızın ellerini yıkayın, okuldan gelir gelmez mutlaka kıyafetlerini değiştirin" dedi

Çocukların birbirleriyle sıkça temasta bulunduğu oyun parkları, anaokulları ve kreşler hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kış aylarının başlaması ve havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları vakalarının arttığını belirten Medipol Mega Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çakmak, enfeksiyonların yüzde 80'inin el temasıyla bulaştığını söyledi.





"HER HAFTA ENFEKSİYON ŞİKAYETİ GÖRÜLEBİLİYOR"



Anaokulu ve kreşe giden çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının neredeyse her hafta tekrarladığını vurgulayan Prof. Dr. Alpay Çakmak, "2-3 yaşına kadar anaokulu veya kreşe gitmeyen çocuk anaokuluna gittiğinde neredeyse her hafta enfeksiyon şikayetiyle bize başvuruyor. Ortak ve kapalı alanlarda viral hastalıkların yayılması daha kolay oluyor. El teması viral hastalıkların yayılımını artırıyor. Ortak alanların kullanıldığı durumlarda enfeksiyon sıklığında hastaneye başvuru sayısında ciddi artışa yol açıyor" dedi.

"OKULDAN SONRA KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİN"

Hastalığa neden olan virüslerin ilkbahar ve yaz aylarına göre kış aylarında daha yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çakmak, "Kış aylarıyla birlikte virüslerin yaşaması için iklim uygun hale geliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, burun akması, gözlerde yanma ve kızarıklık şikayetleri artıyor. El yıkama birinci hijyen kuralımız olmalı. Çocukların okul ve parklarda vakit geçirdikten sonra elleri mutlaka sabunla yıkanmalı ve eve gelince kıyafetleri değiştirilmeli" diye konuştu.

"İYİLEŞENE KADAR OKULA GÖNDERMEYİN"

Ortak kullanım alanlarının her gün düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çakmak, aileleri de şu sözlerle uyardı:

"Çocuk hasta olduğu dönemde okula gitmezse daha az çocuk hasta olacak. Ailelerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Küçük çocuklar birbirleriyle daha yakın temas kurabiliyor. O nedenle hastalığın bulaşması daha kolay olabiliyor. Bu virüslerin yüzlerce şekli var. Dolaşan virüsün şekli değiştiğinden aldığımız enfeksiyonu vücudumuz tanımıyor. Bu devamlı bize zarar veriyor. Bu nedenle aileler hasta olan çocuklarını iyileşene kadar birkaç gün okula göndermemeliler."