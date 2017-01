İyileşmeyen yaralı ayaklar artık kesilmeyecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk defa yara tedavisinde yeni bir yöntem kullanıldı. Özel bir teknoloji sayesinde, ayağında toplar damar yetmezliğine bağlı olarak yara oluşan Sancar Maruflu'nun kendi kanı hücrelere ayrıldı. Daha sonra antibiyotikle karıştırılarak yaraya püskürtme yöntemi ile uygulama gerçekleşti

Yanlış uygulama yapıldı

-Türkiye'de ilk defa Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Vivostat isimli özel bir teknoloji sayesinde, kent tarihçisi Sancar Maruflu'nun bacağında toplar damar yetersizliğine bağlı olarak oluşan yaraya özel bir uygulama yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Yara Bilim Dalı Başkanı Ali Barutçu, 'Bu uygulamaya PRF deniliyor. Şimdiye kadar 12 kişiye uygulamıştık ancak antibiyotikli PRF ilk defa yapıldı. Ülkemizde her yıl yaklaşık 20.000 ayak kapanmayan yaralar nedeniyle kesiliyor. Bu uygulama ile hastaların ayakları kesilmekten kurtulacak' dedi. Barutçu sözlerine şöyle devam etti: Şekere bağlı ayak yarasında her 20 saniyede bir ayak kesiliyor. Sancar Bey gibi olan yaralara biz iyileşmeyen yaralar diyoruz. Üç tip iyileşmeyen yara var. Diyabetik ayak yaraları, toplar damar yetersizliğine bağlı yaralar ve üçüncüsü de hastanede fazla yatmaya bağlı yatak yaralar. Sancar Maruflu'nun şu anki rahatsızlığı toplar damar yetmezliği ama onda diyabet de var. Türkiye'de her 7 kişiden biri diyabetli. Bütün dünyada bulaşıcı hastalık hızıyla korkunç bir şekilde artıyor. Sancar Bey benim 7 yıldır hastam. Trombositten zengin plazayı yani PRF'yi daha çok estetik cerrahide kullanıyoruz. 2000 yılında Danimarka Kopenhang'da üretildi. Vivostat isimli iki makine var. Sancar Bey'den aldığımız kanı birinci makineye koyduk. Orada kan hücrelere ayrılıp serum yapıldı. Daha sonra serumu alıp ikinci makineye koyduk. İkinci makine de serumu fibrin haline getirdi. Fibrinin içinde; deri oluşturan büyüme faktörü, bu yara damarsızlıktan olduğu için yara bölgesinde damarları artıran özelliği var. Sancar Bey'de ilk defa antibiyotikli PRF kullandık ve yaraya püskürtme yöntemi ile uyguladık. Açık yaranın üstü ölü dokulardan temizlendikten sonra tüm yarayı kaplayacak şekilde yara üzerine uyguladık ve işleme uygun yara örtüsü ile sardık. Bu tedavi 3 seans sürüyor. Tedavisi 1 yıldan fazla sürebilen kronik yaraların kapanmaya başlaması birinci seans sonrasında gözle görülür düzeyde oluyor. 3. seans da bittikten sonra, Vivostat PRF ile tetiklenen iyileşme süreci aynı hızla devam ediyor. Kendi kanıyla tedavi yöntemi bir nevi. Tutmayan vakamız hiç yok. Şimdiye kadar PRF'yi 12 kişiye kullanmıştık ancak antibiyotikli PRF'yi ilk defa Sancar Maruflu'da kullandık. Bu uygulama Türkiye'de de yalnızca bizde var. Yara Bilim Dalı olan tek üniversiteyiz.Sancar Maruflu ise Prof. Dr. Ali Barutçu'nun kendisine önceden yanlış tedavi uygulandığını söylediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: Yanlış uygulama tespitinden sonra beni kalp damara gönderdi. Orada yapılan incelemelerde benim sorunumun diyabetik olmadığı, damarla ilgili olduğunu söyledi ve ona göre tedavi uyguladı. Bazıları diyabetiğe bağlı olmadığı halde diyabetik tedavisi görüyor. Benim yaramın enfeksiyon özelliği olduğu için bende antibiyotik kullanıldı. Ali Hoca bu işte dünya çapında otoriteye sahip birisi. Türkiye'de yara tedavisi dediniz mi ilk olarak akla o gelir. Balkan Yara Derneği'nin de kurucusu ve başkanıdır. Antibiyoktik de işin içinde olduğu için enfeksiyonu da önlemiş olacak. Sağlığın bedeli olmaz. İnanıyorum iyi olacak' dedi.