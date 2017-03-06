İyot damlası satan eczane satış fiyatları

İyot damlası sağlıktan bir şey kaybetmeden hızlı bir şekilde zayıflamak için kullanılır. Likit sıvı bir formdadır asitli olmayan ve alkolsüz içeceklerin içerisine damlatılarak kullanılır, oldukça etkilidir ve kullananlarda 3. Kullanımdan sonra etki etmeye başlamıştır. Birçok yöntem deneyip zayıflayamayan insanlar vitplus iyot damlası ile kısa sürede oldukça fazla kilolar vermişlerdir. Diğer zayıflama ürünlerinden formuyla da ayrılmıştır. Hap ve kapsül şeklinde değil de, sıvı şeklindedir. İlaç değil gıda takviyesidir, böylelikle bize zararından çok yararı vardır. İyot insan vücudu için oldukça gereklidir. Sindirim ve metabolik sistemimizi hızlandırır böylelikle yediğimiz yiyecekleri hızlı bir şekilde sindiririz. İyot eksikliği durumunda insan vücudunda bir takım rahatsızlıklar oluşur. Bu nedenle de vücudun iyotsuz kalmaması gerekmektedir. İyot, tiroit hormonu üretmek için vücudun ürettiği bir mineraldir. Bu mineralin eksikliği bir takım hastalıklara neden olduğu gibi bulunduğu taktir de vücut dengesi doğal bir şekilde korunup dengelenmiş olur. Türkiye’ ye son zamanlarda oldukça yaygınlaşan iyot damlası kullananlar yorumları olumlu yorumlarıyla oldukça etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

İyot Damlası Faydaları Nelerdir?

İyot damlası vücuttaki kaloriyi yakarak enerjisinin seviyesi dengelenir ve düzenlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini koruyarak metabolik sistemi dengeleyen aynı zamanda da vücutta sağladığı iyot minerali ile saç, tırnak ve de kemiklerin daha sağlıklı olmasını sağlar. Kısaca insan vücudunun iyota yeterli miktarda ihtiyacı vardır. Bu yüzden de vücudun yeterli olmadığı taktirde iyot takviyesi almak zorundayız. İyot eksikliği durumunda vücut işlevlerini tam anlamıyla sağlayamadığı gibi metabolizmanın kötü çalışmasına neden olur ve hızla kilo almamıza neden olur. Vücuttaki iyot oranı dengeli ise kabızlık, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlar görülmez, vücut dengeli ve dirençli olur, ayrıca olduğunuzdan daha da enerjik olursunuz. İyot vücudun fosfor kalsiyum ve fosfor kullanmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmaların ve kullanan insanların da söylediği gibi sağlıklı bir vücudun temeli iyot oranına bağlıdır.

İyot damlası nasıl kullanılır ve yan etkileri var mıdır?

Yaklaşık olarak 1 bardak suyun içerisine 2 damla veya 3 damla damlatın ve bu suyu için.

Ürün ilaç değildir, size, vücudunuza hiçbir yan etkisi ve zararı olmaz.

Hamile bayanların kullanımına uygun değildir.

18 yaşındaki gençlerin kullanımında doktor tedavisi ve aile izni gerekmektedir.

Farklı bir hastalıktan dolayı ilaç alıyorsanız bu ilacı kullanmadan doktorunuza mutlaka başvurunuz.

Tansiyon hastalığınız ya da kalp rahatsızlığınız varsa doktor kontrolünde kullanın.