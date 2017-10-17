İzmir'de normal doğum sayısı arttı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Murat Gök, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar, yayınlanan haberler sayesinde normal doğum oranlarında artış görüldüğünü açıkladı. İzmir Sağlık Müdürlüğü verilerine göre normal doğum sayısı kamu hastanelerinde geçen yıl ilk altı ayda 6 217 iken bu yılın aynı döneminde 6 677 olarak gerçekleşti

İzmir'de normal doğum sayısı arttı

Türkiye'de sezaryen doğum ortalaması dünya ülkelerine göre artış gösterirken, son yıllarda oran normal doğum lehine dönmeye başladı. Kadınların normal doğuma olan ilgisinin de arttığına dikkat çeken Op. Dr. Murat Gök, "Son yıllarda gerek Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarı ve bilgilendirmeler, gerekse doğum yöntemleri hakkında yapılan haberler normal doğum hakkındaki bilinci ve farkındalığı arttırdı.

Doğru bilinçlendirmek önemli

Türkiye'de sezaryen oranları dünya ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Dr. Gök, "Bu tablonun hekim ve hasta kaynakları nedenleri olabilir. Önemli olan doğum konusunda anne adaylarını doğru bilinçlendirerek bu tabloyu normal doğum lehine çevirmektir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın çabalarıyla ve hekimlerin pozitif yönde hastaları yönlendirmesiyle normal doğum sayısında bir artış yaşandı. Ancak dünya standartlarını yakalama noktasında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Anne adaylarında eskiye göre normal doğum yöntemine daha fazla talep var. Sağlık Bakanlığı'nın hastaları doğru yönlendiren açıklamaları, anne adaylarının bilinçlenmeleri nedeniyle normal doğuma da talep arttı" diye konuştu. Dr. Gök, kendisini normal doğuma hazır hissetmeyen ya da farklı nedenlerden dolayı normal doğum istemeyen bir anne adayına zorla normal doğum yaptırılamayacağını sözlerine ekledi. Dr Gök,  bir hekim olarak sezaryen gerektiren bir tıbbi durum olmadıkça normal doğumu öncelik verdiklerini söyledi. İzmir Sağlık Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2016 ve 2017 ilk 6 ayının sezaryen ve normal doğum oranları şöyle;


2016 ilk altı ay

Sağlık Bakanlığı
Normal Doğum        6217
Sezaryen (ilk doğum)     2547
Özel Hastaneler        
Normal Doğum         2323
Sezaryen (ilkdoğum)     6518
Üniversite Hastaneleri
Normal Doğum         1171
Sezaryen Doğum    639
 
2017 İlk 6 ay

Sağlık Bakanlığı
Normal Doğum        6667
Sezaryen (ilkdoğum)     2418
Özel Hastaneler
Normal Doğum        2531
Sezaryen (ilkdoğum)     6371
Üniversite Hastaneleri
Normal Doğum         821
Sezaryen (ilkdoğum)     631

Etiketler; #izmir #normal doğum
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