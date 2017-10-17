İzmir'de normal doğum sayısı arttı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Murat Gök, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar, yayınlanan haberler sayesinde normal doğum oranlarında artış görüldüğünü açıkladı. İzmir Sağlık Müdürlüğü verilerine göre normal doğum sayısı kamu hastanelerinde geçen yıl ilk altı ayda 6 217 iken bu yılın aynı döneminde 6 677 olarak gerçekleşti

Türkiye'de sezaryen doğum ortalaması dünya ülkelerine göre artış gösterirken, son yıllarda oran normal doğum lehine dönmeye başladı. Kadınların normal doğuma olan ilgisinin de arttığına dikkat çeken Op. Dr. Murat Gök, "Son yıllarda gerek Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarı ve bilgilendirmeler, gerekse doğum yöntemleri hakkında yapılan haberler normal doğum hakkındaki bilinci ve farkındalığı arttırdı.



Doğru bilinçlendirmek önemli



Türkiye'de sezaryen oranları dünya ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Dr. Gök, "Bu tablonun hekim ve hasta kaynakları nedenleri olabilir. Önemli olan doğum konusunda anne adaylarını doğru bilinçlendirerek bu tabloyu normal doğum lehine çevirmektir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın çabalarıyla ve hekimlerin pozitif yönde hastaları yönlendirmesiyle normal doğum sayısında bir artış yaşandı. Ancak dünya standartlarını yakalama noktasında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Anne adaylarında eskiye göre normal doğum yöntemine daha fazla talep var. Sağlık Bakanlığı'nın hastaları doğru yönlendiren açıklamaları, anne adaylarının bilinçlenmeleri nedeniyle normal doğuma da talep arttı" diye konuştu. Dr. Gök, kendisini normal doğuma hazır hissetmeyen ya da farklı nedenlerden dolayı normal doğum istemeyen bir anne adayına zorla normal doğum yaptırılamayacağını sözlerine ekledi. Dr Gök, bir hekim olarak sezaryen gerektiren bir tıbbi durum olmadıkça normal doğumu öncelik verdiklerini söyledi. İzmir Sağlık Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2016 ve 2017 ilk 6 ayının sezaryen ve normal doğum oranları şöyle;





2016 ilk altı ay



Sağlık Bakanlığı

Normal Doğum 6217

Sezaryen (ilk doğum) 2547

Özel Hastaneler

Normal Doğum 2323

Sezaryen (ilkdoğum) 6518

Üniversite Hastaneleri

Normal Doğum 1171

Sezaryen Doğum 639



2017 İlk 6 ay



Sağlık Bakanlığı

Normal Doğum 6667

Sezaryen (ilkdoğum) 2418

Özel Hastaneler

Normal Doğum 2531

Sezaryen (ilkdoğum) 6371

Üniversite Hastaneleri

Normal Doğum 821

Sezaryen (ilkdoğum) 631