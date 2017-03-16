İzmir, organ bağışında 4 yıldır ilk sırada

Kübra Topal-İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özlem Haydaroğlu -İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özlem Haydaroğlu Türkiye 'de yapılan organ bağışı nda, İzmir'in 4 yıldır ilk sırada olduğunu söyledi. Hastanelerle ilgili bir proje başlamak istediklerini belirten Haydaroğlu,'Özellikle özel hastanelerde beyin ölümlerinin bildiriminin arttırılmasını sağlamak istiyoruz' dedi.



Diyanet destekliyor



18-50 yaş arası herkes bağış yapabilir

Organ bağışı ve naklinin yetersiz olduğunu fakat İzmir şehrinin bu konuda 4 yıldır 1.sırada yer aldığını söyleyen Dr. Özlem Haydaroğlu, 'İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bütün kamu hastaneler birliği olarak bu konuda herkesin desteğini alıyoruz. Personel hakikaten özverili çalışıyor. Bilgilendirme ve eğitim toplantıları yaptığımız süre zarfında da halk bu konuya daha sıcak bakıyor' dedi. Halkın yeteri kadar bilgili olmadığından bahseden Haydaroğlu, 'Türkiye'de dini inançların dışında, batıl inançlarda etkiliyor. Batıl inançlarımızın olması da organ bağışı sayısını düşürmüş durumda. Şuanda bu sayı eğitimlerle aşılmaya çalışıyor ve bu seneki yaptığımız projelerle İzmir birinciliği dahada ön plana taşınacak gibi görünüyor' şeklinde konuştu.Bu zamana kadar birlikte yaptıkları toplantılarda Diyanet İşleri'ninde 'organ bağışını' desteklediğini dile getiren Haydaroğlu, 'Diyanet işleri organ bağışının dinen bir sakıncası olmadığını, insanlara yardım kapsamında olduğunu dile getirdi. Ama bazı kesimler özellikle organ bağışının günah olduğunu, vücutta kalması gerektiğini ve kendi vücutlarıyla birlikte toprak olması gerektiğine inanıyorlar. Herkes inanışında özgürdür bu yüzden çok fazla yorum yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum' dedi.16 Şubat'tan itibaren daha öncesinde de gerçekleşen ilçe bazlı çalışmaya başladıklarını söyleyen Özlem Haydaroğlu, 'Yaşam Senin Ellerinde sloganıyla çalışmaya başladık. Bütün ilçelerde ilk olarak Konak, Karabağlar'da gerçekleştirdik. Daha sonra Kiraz, Bergama, Dikili bugünde Bornova ilçesinde olmak üzere 30 ilçeye yayılan bir çalışma yapıyoruz' dedi. Şuana kadar yaptıkları ilçelerde eğitimlerle, bilgilendirmelerde 120'nin üzerinde organ bağışı topladık. Biz bunları düzenli olarak yapmayı planlıyoruz ve 30 ilçe bittikten sonra tekrar başa dönmeyi düşünüyoruz' şeklinde ifade etti.Organ Bağışı yapılabilmesi için reşit ve akli dengenin yerinde olması gerektiğinden bahseden Haydaroğlu, "Hiçbir baskı altında kalmadan reşit ve akli dengesi yerinde ise, 'organlarımı bağışlamak istiyorum' diyen herkesten organ bağışı alıyoruz" dedi.Belirli gruplarda bu konuyla ilgili farklı eğitimler verenlere de gidip organ bağışı eğitimi verdiklerini söyleyen Haydaroğlu, 'Bizim için önemli olan kim bizden destek isterse onlara eğitim, seminer vererek, organ bağışı arttırımını sağlamak. Ayrıca hastanelerde de böyle bir projeye başlayacağız. Özellikle özel hastanelerde beyin ölümlerinin bildiriminin arttırılmasını sağlamak istiyoruz. Ne kadar çok beyin ölümü bildirimi yapılırsa o kadar çok organ nakli şansı artıyor' dedi. Ama asıl önemli olan insanın sağlıklıyken organlarını bağışlaması olduğunu dile getiren Özlem Haydaroğlu, 'Bilindiği gibi organ nakli yoğun bakım şartlarında ölen kişilerden ya da canlıdan canlıya yapılabiliyor ve son olarak bilinmelidir ki organ bağışlanmış dahi olsa, eğer hastane şartlarında ölüm gerçekleşirse bağışlanan organlar alınabilir. Yoksa evde ölmüş bir kişinin organlarını almak mümkün değil' şeklinde ifade etti.