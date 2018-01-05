İzmirliler dikkat! Grip salgını kapıda!

Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi vatandaşları gribe karşı uyardı. Gribin bu sene 1.5 ay erken geldiği ve çok bulaşıcı olduğu belirtildi

Kış aylarının belası grip için alarm verildi. Alınan bilgiye göre grip bu sene 1.5 ay erken geldi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu yıl ciddi bir grip vakasıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Normalde aralık ayının ortasında başlaması gereken grip vakalarının bu yıl kasımda başladığını söyleyen Kara, bu seneki virüsün 2009 yılındakine benzediğini söyledi. Kara, bu virüsün öldürücü olmadığını ancak çok bulaşıcı olduğunu belirterek uyarıda bulundu.



Kuş ve domuz gribi gibi virüslerle bu yıl karşılaşılmadığını belirten Kara, iklimdeki değişiklikler nedeniyle virüsün ülkeye erken giriş yaptığını söyledi.



Şuan Bursa, İstanbul gibi illerde griple mücadele edildiğini belirten Kara, önümüzdeki günler için ise Ankara ve İzmir'i uyardı. Kara bu şehirlerde grip yoğunluğu yaşanacağını söyledi.



Kurak ve soğuk havalarda gribin bir miktar azaldığını belirten Kara, havanın ılıması ile de etkili olan nemin virüsü artırdığını ifade etti. (Habertürk)





