Jinekomasti ile ilgili merak edilen konular

Jinekomasti erkek meme dokusunun büyümesi anlamına gelir. Jinekomasti, psikolojik durumu ve sosyal hayatı etkileyen ciddi sorunlara sebep olabilir. Jinekomasti olgularının büyük kısmının nedeni belli değildir, bu olgular idiyopatik jinekomasti olarak adlandırılır

Jinekomasti Nedir? Neden Olur?

Jinekomasti erkek meme dokusunun büyümesi anlamına gelir. Jinekomasti, psikolojik durumu ve sosyal hayatı etkileyen ciddi sorunlara sebep olabilir. Jinekomasti olgularının büyük kısmının nedeni belli değildir, bu olgular idiyopatik jinekomasti olarak adlandırılır.

Jinekomasti Gizlenebilir Mi?

Jinekomastiyi gizlenmesine yardımcı olmak için düzleştirici jinekomasti atletleri kullanılabilir. Ancak bu uzun soluklu bir çözüm değildir. Bu tarz gizleyici ürünler size geçici süreliğine bir rahatlama sağlayabilir ancak kesin çözüm bir uzmana başvurup alternatif tıbbi yöntemleri denemektir. Özgüveninizi geri kazanmak ve kalıcı bir çözüm bulmak her zaman daha iyi sonuç verecektir. Unutmamak gerekir ki en kesin çözüm cerrahi müdahaleyle olacaktır. Jinekomasti şikayeti olan hastaların mutlaka bir cerraha başvurmalarını öneriyoruz.

Jinekomasti İlaç ile Tedavi Edilebilir Mi?

Jinekomasti olgusu hormonel bir sebebe dayanıyorsa testesteron, clomifen ve tamoksifen gibi östrojen karşıtı ilaçlar ile tedavisi düşünülebilir. Ancak unutmamak gerekir ki jinekomasti şikayetlerinin büyük çoğunluğunun sebebi bilinmemektedir ve hormonel ilaçlarla elde edilen başarı oldukça sınırlıdır.

Jinekomasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat yöntemi jinekomasti tipine göre değişiklik gösterir. Deri miktarında tutun da memede bulunan yağ miktarına kadar pek çok faktör ameliyatın yapılışını etkiler. Örneğin; memedeki deri miktarı çok fazla değil ise fazlalık meme ucundan açılan küçük kesiklerden çıkarılır. Ya da meme dokusu fazla yağlı ise liposakşın uygulamasıyla fazlalıklardan kurtulma yöntemine gidilir.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Jinekomasti tedavisi süresince, ameliyat sonrası oluşabilecek kan ve sıvı birikmesinin önüne geçmek için özel bandajlar kullanılır. Bu bandajlara dikkat edilmeli ve düzenli bir şekilde değiştirilmelidir. Çok fazla ağrınız olmayacağı için ağır işler yapmadan evde rahatlıkla dolaşabilirsiniz. Dikişler genellikle deri içine gizli atıldığı için dikiş aldırma gibi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Şayet cilt dikişi varsa da 5-7 gün içerisinde dikişlerin alınması uygun olacaktır. Ameliyat sonrası oluşabilecek morluklar da bir kaç hafta içinden geçeceği için endişe etmeniz gerekmemektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ilk bir kaç hafta ağır işlerden kaçınmak ve 6 hafta süresince aktif spor aktivitelerinden uzak durmaktır.