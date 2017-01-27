Kadın Doğumunun En Zor Evresi: Sırt Ağrısı

Sırt ağrısı genellikle kadın doğum sürecinin bir gerçeğidir. Doktorlar, gebe kadınların yarısının gebelik sırasında sırt ağrısı yaşadığını ifade ederken, sırt ağrısı her anne adayı için farklı bir şekilde görülür ve etkisi farklı olur. Ağrı anne adayları için zorlu bir dönem başlatsa da anne ya da bebek için herhangi bir tehlike işareti değildir. Ancak kontrol edilmesi gereken bazı durumların olduğu unutulmamalıdır

Sırt ağrısı (veya herhangi başka bir şey) konusunda endişeler varsa, doktor ile iletişime geçilerek destek alma noktasında hiçbir zaman çekince yaşanmamalı ve mevcut sorun için tıbbi yardım alınmalıdır. Böylece en azından, ağrının hafifletmenin yolları hakkında bazı ipuçları alınabilir ve yalnız olmadığınızı, sizi önemseyenlerin olduğunu görerek güvence sağlayabilirsiniz.

Bazen sırt ağrısı, ciddi bir şeylerin devam ettiği gösteren önemli bir işaret olabilir. Gebeliğin en endişe verici nedenlerinden birisi rahim kasılmalarından dolayı görülen sırt ağrısıdır. Özellikle kramp gibi kronik bir şekilde görülen sırt ağrıları ve buna bağlı olarak karın bölgelerinde görülen ağrılar önemsenmelidir. Sırt ağrısı hissine, düzenli aralıklarla gelip giderek bel ağrısı eşlik ederse, preterm doğum anlamına gelen uyarıların işareti olabilir. Bu bakımdan sırt ağrısı yaşandığında şiddetli bir ağrı hissediliyorsa ve dinlenme ve ya ilaçlar ile geçmiyorsa mutlaka doğum uzmanından destek alınmalıdır.

Sırt Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Omurgayı alt vücuda ve pelvik bölgeye bağlayan siyatik sinir ya da diğer sinirlerin sıkışması durumunda da sırt ağrısı görülebilir. Siyatik sinir ağrısı olarak tanımlana bu ağrılar hamilelikte sık görülür ve kadın doğum için tehlike arz etmez. Bölgedeki sorunu gidermek ve sırt ağrısını dindirmek için fizyoterapist yardımı gerekir. Kızlık zarı dikimi artık ağrısız ve acısız. Ancak uyuşukluk, karıncalanma, kalçalarda, bacaklarda veya ayaklarınızda keskin bir ağrı hissederseniz ve sırt ağrınız diğer bölgelerinize bu belirtiler ile yayılırsa doktor kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Sırt ağrısı aniden ve şiddetli bir şekilde oluşmuşsa da bu durum farklı sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Ayrıca, düşme veya araba kazası gibi fiziksel bir travmayı takiben sırt ağrısı yaşanıyorsa, anne adayı ve bebek için ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu tür durumlarda da kadın doğum uzmanından yardım alınması gerekir.

Sorunları Ertelemeyin!

Doğum uzmanları tarafından yapılan uyarılarda sırt ya da bel ağrısı gibi durumlarda kişilerin durumu ertelememesi ve kadın doğum uzmanından yardım istemesi gerektiği belirtilir. Ayrıca doktorlar tarafından yapılacak kontroller sonrasında mevcut ağrıların kesin nedeni bulunabileceği gibi uygun tedavi yöntemleri ile ağrının geçmesi ve hamileliğin sorunsuz bir şekilde devam etmesi sağlanabilir. Bu bakımdan ertelemekten ziyade doktorlardan yardım almak ve mevcut sorunları ortadan kaldırmak çok daha ideal bir çözüm olacaktır. Bekaret zarı dikimi için doktor aramak oldukça zordur. Üstelik mevcut tehlikeleri de göz önünde bulundurulduğunda hem bebek hem de anne adayı için doktor en ideal çözüm olacaktır.