Kadınlarda İdrar Kaçırma Sebepleri Nelerdir?

İdrar kaçırma hem kadın hem de erkekler için oldukça zorlayıcı bir problemdir. Birçok kişi bu problem dolayısıyla dışarıya çıkmaya çekinmekte ve çareyi hasta bezlerinde bulmaktadır

Tedavisi mümkün olan bu gibi durumlar yaşandığında çekinmeden bir uzmana danışılması çok daha doğru olacaktır.erkeklere oranla çok daha sık görülmektedir. Bunun belli sebepleri bulunmaktadır. Kadınlar anatomi itibari ile idrar kaçırma problemine çok daha yatkındır. Bu durum belli nedenler ile desteklendiğinde ortaya idrar kaçırma gibi problemler çıkabilmektedir.

Kadınlarda görülen idrar kaçırma sebeplerinden ilki doğumdur. Doğum esnasında zorlanılması ve yanlış bir hareket yapılması ileri ki zamanlarda idrar kaçırma probleminin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bunun dışında çeşitli enfeksiyonlarda idrar kaçırma problemine neden olabilmektedir. İdrar yollarında oluşan bu tarz enfeksiyonlar istemsizce idrar yapılmasına neden olacaktır. Kadınlarda görülen idrar kaçırmaları genellikle ilerleyen yaşlarda görülmektedir. Bunun sebebi kasların zamanla gevşemesidir. Fakat bazı durumlarda genç kadınlarda da görülebilmektedir.

İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi için bir jinekolog yardımı alınması çok daha doğru olacaktır. Tedavi için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki çeşitli egzersizlerdir. Bu tarz kas güçlendirici egzersizler düzenli olarak yapıldığında idrar kaçırma probleminin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Bunun dışında daha ileri seviye olan ve egzersizler ile tedavi edilemeyecek idrar kaçırma problemleri için cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Bunun dışında ilaçla yapılan tedavi biçimleri de bulunmaktadır. Hangi tedavi yönteminin tercih edileceği doktorun kararına bağlıdır.

Her idrar kaçırma nedeni bir değildir. Bu sebeple o nedene yönelik bir tedavi yönteminin uygulanması çok daha doğru olacaktır. Cerrahi operasyonlar bile farklı şekillerde yapılmaktadır. Bu sebeple detaylı bir muayene olunmalı ve uzman ile birlikte nasıl bir tedavi yöntemi izleneceğine karar verilmelidir.

Kürtaj fiyatları ne kadardır?

Kürtaj istenmeyen gebelik durumlarında anne adaylarının tercih ettiği ilk yöntemlerden biri olmaktadır. Belirli bir süre zarfında yapılan kürtaj operasyonlarında zaman aşımı yapılması operasyonun yapılmasına engel olacaktır. Kürtaj fiyatları için net bir rakam vermek mümkün değildir. Bu noktada hastanın durumu ve kürtajın yapılacağı sağlık merkezinin belirlediği fiyatlar büyük oranda etkili olmaktadır.

Çok ucuz fiyatlara yapılan kürtaj operasyonlarının tercih edilmesi pek tavsiye edilmemektedir. Herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için steril ortamlarda çalışan bir sağlık kuruluşu tercih edilmelidir.