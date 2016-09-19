'Koca kafalı' diye tabir edilen bebeklerin IQ seviyesi de ileriki yaşlarda daha yüksek oluyor
19 Eylül 2016 Pazartesi 14:10
İngiltere'de yarım milyon İngiliz'i kapsayan araştırma, bebeklerin kafalarının büyüklüğü ile zeka arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösterdi.
İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre; Araştırma, doğum sonrası 'koca kafalı' diye tabir edilen bebeklerin beyinlerinin daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bio banka tarafından yapılan araştırma, güçlü, büyük baş çevresi ve beyin hacmi ile zeka arasındaki bağlantıyı inceledi. Diğer bebeklere göre bu bebeklerin IQ seviyesi de ileriki yaşlarda daha yüksek oluyor.
Ayrıca bilim insanları, bu kişilerin üniversiteye gitme oranlarının daha fazla olduğunu açıkladı.
Çalışmayı yürüten Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Ian Deary, "Gen varyantı ile zeka arasındaki ilişki oldukça kuvvetli" açıklamasında bulundu. (Habertürk)
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