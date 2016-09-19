19 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kafası büyük bebekler daha zeki oluyor!

    'Koca kafalı' diye tabir edilen bebeklerin IQ seviyesi de ileriki yaşlarda daha yüksek oluyor

    19 Eylül 2016 Pazartesi 14:10
    Kafası büyük bebekler daha zeki oluyor!
    İngiltere'de yarım milyon İngiliz'i kapsayan araştırma, bebeklerin kafalarının büyüklüğü ile zeka arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösterdi.

    İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre; Araştırma, doğum sonrası 'koca kafalı' diye tabir edilen bebeklerin beyinlerinin daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bio banka tarafından yapılan araştırma, güçlü, büyük baş çevresi ve beyin hacmi ile zeka arasındaki bağlantıyı inceledi. Diğer bebeklere göre bu bebeklerin IQ seviyesi de ileriki yaşlarda daha yüksek oluyor.

    Ayrıca bilim insanları, bu kişilerin üniversiteye gitme oranlarının daha fazla olduğunu açıkladı.

    Çalışmayı yürüten Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Ian Deary, "Gen varyantı ile zeka arasındaki ilişki oldukça kuvvetli" açıklamasında bulundu. (Habertürk)
    Anahtar Kelimeler: Bebek, Kafası Büyük Bebek

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Liyakat
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Gaziler Günü zil çalıyor...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Ziraat Bankası afet için borç erteliyor
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bugün Cerattepe'nin davası var
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz