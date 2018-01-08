Kağıt paralarla ilgili önemli uyarı: 3 gün taşıyor!

Kağıt paranın ciddi bir virüs taşıyıcısı olduğu belirtiliyor. Alınan bilgiye göre kağıt para 3 gün boyuncu virüsü taşıyabiliyor

Havaların biraz ılımasıyla grip vakalarında artış yaşanmaya başlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, en fazla grip virüsünün İç Anadolu Bölgesi'nde tespit edildiğini söyledi. Kadınlarda daha fazla grip görüldüğünü de belirten Kara, özellikle toplu kullanım alanlarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Bir lokanta masasına dokunan grip hastasının virüsünün 30 dakika boyunca masada kaldığını da belirten Kara, özellikle de kağıt paralar konusunda uyarıda bulundu. Kara, kağıt paranın 3 gün boyunca virüsü taşıyabildiğini belirterek vatandaşları uyardı.



Vatandaşların uyku düzenlerini değiştirmemesi gerektiğini de belirten Kara, yeme alışkanlıklarında da farklılıklara izin vermeyin dedi.