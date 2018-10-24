Kaliteli Tedavilerin Tek Adresi

Dil bağı tedavileri, yüz felci tedavisi ya da ani işitme kaybı tedavisi gibi her yerde tedavisi olmayan ve iyi şartlarda tedavi edilemeyen bu hastalıkları Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesinde hijyenik şartlar altında ve alanında uzman doktorlar tarafından gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz

Dil bağı tedavileri, yüz felci tedavisi ya da ani işitme kaybı tedavisi gibi her yerde tedavisi olmayan ve iyi şartlarda tedavi edilemeyen bu hastalıkları Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesinde hijyenik şartlar altında ve alanında uzman doktorlar tarafından gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz. cemkaras.com adlı resmi web sitesini ziyaret ederek hastanenin baş hekimliğini yapan Op. Dr. Cem Karas hakkında daha fazla ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesinde sadece tedavi işlemleri değil estetik cerrahisi bölümünde de çeşitli hizmetler verilmektedir. Botoks, yüz gençleştirme, estetik ameliyatı gibi farklı hizmetler de verilmektedir.

Cem Karas TV Üzerinden Sonuçları Görebilirsiniz

Cem Karas TV adresinde estetik operasyonları görmüş bireylerin öncesi ve sonrasında oluşan gözle görülür farkları inceleyebilir ve Op. Dr. Cem Karas'ın röportajlarını dinleyip dil bağı tedavisi hakkında bilgi sahibi de olabilirsiniz. Detaylı bilgiler için cemkaras.com adresindeki irtibat numarasını arayabilirsiniz.

Şehir Dışından ve Yurt Dışından Gelen Müşterilere Özel Hizmetler

Kliniği şehir dışından ya da ülke dışından ziyaret edecek olan hastaların tedavi, operasyon ya da dinlenme dönemlerinde her hangi bir konaklama zorluğu olmaması için firma hastane yakınında anlaşmalı kurumlar bulunmaktadır. Bu sayede hastanın mağdur olmaması amaçlanmaktadır. Hastalar fiyat ve mevki avantajlarından da yararlanabilmektedir. Ayrıca şehir dışından ya da yurt dışından gelecek hastalar için ücretsiz hava limanı transferleri seçenekleri de bulunmaktadır.



