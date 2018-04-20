Kaliteli Ürünler İle Cilt Bakımı

Cildin günlük besin kaynağının sağlanması ve gözeneklerin temizlenmesi doğru bir cilt bakımı ile mümkündür

Cildimiz gözenekli bir yapıdan oluşur. Bu gözenekler sayesinde sürekli nefes alma eğilimindedir. Cildin nefes alması elastikiyetini artıran en önemli özelliktir. Elastikiyet arttıkça cilt daha sağlıklı bir yapıya sahip olup deride olası kırışıklıkların erken seyir etmesinin önüne geçilir.

Yer çekiminin etkisi, gözeneklerin temizlenmemesi ve cildin besin kaynağının sağlanmaması nedenleri ile erken yaşlılık belirtilerinin görülmesi muhtemel olacaktır. Yaşlanma belirtilerini geciktirmenin yolu ise öncelikle cilt gözeneklerinin temizlenmesinden geçer.

Cilt Gözenekleri Nasıl Temizlenir?

Aynaya baktığımızda yüzümüzde özellikle göz altındaki ince deride yuvarlak yuvarlak gözeneklerin olduğunu fark ederiz. Bu gözenekler bazı kişilerde daha büyük bazılarında ise daha küçüktür. Büyük olmasının nedeni içerisinde bulunan yağ ve kirdir. Küçük gözenekler ise temizlenmiş ve sıkılaştırılmıştır.

Eğer cildin ihtiyaç duyduğu temizleme yapılırsa cilt gözenekleri arındırılır ve böylece yağ, kir oluşumunun önüne geçilir. Bu da bakterilerin gözenekler içerisinde hapsolmaması neticesini doğurur. Böylece sivilce ve akne oluşumuna zemin hazırlanmamış olur. Temizlenmediği taktirde ise bakteriler gözenekler arasında hapsolacağından sivilce ve akne oluşumu da kaçınılmaz olacaktır.

Cildimizde ölü hücrelerin temizlenmesi gerekir. Temizlenmediği taktirde gözenekleri doldurur ve daha belirgin cilt gözenekleri ortaya çıkar. Düzenli olarak peeling uygulaması hem temizleme hem de sıkılaştırmada oldukça etkilidir.

Cilt Gözenekleri Nasıl Sıkılaştırılır?

Cilt kendini dış etkenlerden korumak için sebum salgısı üretir. Bu salgı cildin yağlanmasına neden olur. Bazı hormonal bozukluklar nedeni ile sebum normalden daha fazla üretilir ve cilt çok daha yağlı bir yapı alır. Bu nedenle de gözenekler dolar ve genişlemeye başlar. Cildin temizlenmesinin ardından gözeneklerin küçülmesini sağlayan tonik uygulaması ile genişlemeye önlem alınmalıdır.

Ciltteki son artıkları temizlemede mükemmel bir görev alır. Özel bir solüsyon olan bu ürün genel olarak su ve alkol kullanılarak hazırlanır. Yüz temizleyiciler olarak bilinen peeling ciltteki yağı, kiri ve makyaj kalıntılarını ciltten uzaklaştırdıktan sonra yinede deride kalan keratin ve kir pullarının temizlenmesi işlemi tonik ile mümkün olur. Cilt bakımı için son nokta denilebilir.

Kuru Ciltler İçin Eşsiz Bir Nemlendirici

Kuru ciltler hassaslaşmış olan çoğu bakım ürününe tepki veren nem oranı düşük cilt yapısıdır. Bazı ciltler peelinge yatkınlık gösterirken bazılarında kızarıklık ve kaşıntıların oluşması olanaklıdır. Bu durum zaten kuru olan cildin peeling yapılırken daha da kurumasından geçer.

Hassas ciltlere alternatif bir temizleme yöntemi için sabun kategorisinden bahsedilebilir. Bu noktada Aynı Sefa sabunu kuru ciltlere özenli bir bakım imkanı sağlar. İçerisinde yer alan doğal bileşenleri sayesinde cildi kusursuzca sarması ve cildin gereksinim duyduğu nemin kazandırılması üzerinde aktif bir rol alır.

Hassas Ciltlere Aynı Sefa Yağı İle Yoğun Nemlendirme