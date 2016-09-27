Haber Kaynağı: AA

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, yalnızca yaşlıların değil, gençlerin de kalpte ritim bozukluğu konusunda duyarlı ve tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, basit bir sağlık sorunu olarak algılanan hastalığın sanılanın aksine ölümcül bile olabileceğini kaydetti.Ritim bozukluğunda erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Kalpte ritim bozukluğu, bazen ciddi bir kalp hastalığının varlığında, bazen de kalple ilgili olmaksızın ortaya çıkan bir sorundur. Ritim bozuklukları arasında en ciddi sonuçları olan ve atriyal fibrilasyon diye tanımlanan ritim bozukluğunda, kalp atış sayısı genellikle artmakta ve dakikada yüzün üzerinde seyretmektedir. Atışlar arası aralıklar da birbiriyle tamamen uyumsuzdur. Bu ritim bozukluğunun en önemli etkisi kalbin kasılma gücünü yüzde 30 oranında azaltmasıdır." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Avcı, söz konusu ritim bozukluğunun en önemli sakıncasının, hareketi yavaşlayan kan kitlesinin kalp içinde pıhtı oluşumuna neden olması ve bu pıhtıların da kalbin kasılması sırasında hayati organların damarlarında tıkanmaya yol açması olduğunu aktararak, şöyle devam etti:"Ayrıca bu yolla en sık olarak beyin damarlarında tıkanma sonucu felç vakalarının ortaya çıktığını görüyoruz. Yaşlılıkta ortaya çıkan atriyal fibrillasyonun düzeltilemeyeceği, düzeltilse de yeniden ortaya çıkacağı belirtilmektedir. Yerleşmiş tedavi uygulaması, bu hastalara kalp ritmini yavaşlatıcı ilaçlar vermek ve kanı sulandırıcı ilaçlarla kalp içinde pıhtı oluşumunu önlemek yönündedir. Böyle bir tedavi yaklaşımında, hastalar bu ilaçları ömür boyu kullanmak zorunda kalmakta, kan sulandırıcı ilaçların dozu bazen fazla gelerek, vücudun çeşitli yerlerinde kanamalara yol açmakta, bazen ise yeterli olmayarak, kalp içinde pıhtılar oluşabilmekte ve hayati organların damarlarında tıkanmalara yol açmaktadır. Ritim bozukluğunun düzelmesi, hastanın kalp kasılma gücünün yükselmesini sağladığı gibi, ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmasını ve felç geçirme tehlikesi ile yaşamasını da önlemektedir. Ritim bozukluğu problemi olanlar 'Doğal Bypass' seçeneğini değerlendirmelerinde yarar vardır. Atriyal fibrilasyon da dahil, birçok sorunun tedavisinde ve normal kalp ritminin devamında büyük ölçüde etkili olduğu görülmektedir."