Kamudan doktor transferi için 'özel'ler bonservis ödeyecek

Sağlık Bakanlığı, doktorların başarı durumlarını göstermek için karne dönemini de başlatıyor. Özel hastaneler, devletten başarılı doktorları artık bonservislerini ödeyerek transfer edebilecek

Alanında çok önde doktorlardan biriyse ödenen transfer ücretinin bedeli de yüksek olacak. Böylece doktorlar bir gecede kurum değiştiremeyecek. Sağlık Bakanlığı, başarılı doktorları devlette tutabilmek için yeni çalışma başlattı. Özel hastaneler, kadrolarına katmak istedikleri kamu doktorlarını artık bonservislerini ödeyerek transfer edebilecekler. Bakanlık, doktorların başarı durumlarını göstermek için karne dönemini de başlatıyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, uzman doktorlar için Avrupa'daki gibi 5 yılda bir ilgi alanlarına yönelik sınav yapacaklarını belirterek, hastanecilik hizmetinde kaliteye çok önem verdiklerini söyledi. Bakanlığın yapacağı çalışmaları Hürriyet'e anlatan Gümüş, bundan böyle yapılacak çalışmalar ile başarılı doktorların ayırt edilebileceğini kaydetti.



Gümüş, hastanecilik hizmetinde daha kaliteli iş yapmak için çalışma başlattıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bundan böyle uzmanlığını alan doktor, 'artık uzmanım' deyip köşesine çekilemeyecek. Kendisini geliştirmek zorunda kalacak. Bizde 40 bin pratisyen doktor, 80 bin uzman doktor var. Yıllık kaç hastaya baktıkları, kaliteli bakıp bakmadıkları, sonuçların ne olduğu, kaç hastanın vefat ettiği, kaçında komplikasyon oluştuğunu mutlaka kontrol edeceğiz. Karnesi iyi olmayan hekimler eğitime alınarak teşvik edilecek. Doktorların yaptıkları ameliyatları da inceleyeceğiz. Örneğin ameliyatların yüzde 80'i sorunluysa, gerekirse 'sen şu ameliyatları yapmayacaksın' dememiz gerekir."



Gelişene teşvik



Bazı doktorların ise kendini ciddi şekilde geliştirdiğini vurgulayan Gümüş, "Uzman doktorlar 5 yılda bir sınava girecek. 5 yıldızlı şehir hastaneleri açıyoruz. Oralarda mutlaka yıldız doktorlar olmalı. Bu doktorlarımızı her ile dağıtacağız. Kendini geliştiren hekimin aldığı ücreti döner sermaye ile mutlaka artıracağız" dedi. Başarılı olan hekimlerin ise özel sektöre gitmesini istemediklerini söyleyen Gümüş, şöyle devam etti: "Çünkü başarılı bir hekimi kamuda kaybetmek demek, vatandaşın da mecburen o hekim için özel hastaneye gidip para vermesi anlamına gelir. Bir hekim transfer edilmek isteniyorsa bundan sonra Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka onayı olacak. Bu hekimlerimiz için hastaneler transfer ücreti ödeyecekler. Alanında çok önde doktorlardan biriyse bu doktor için ödenen transfer ücretinin de bedeli yüksek olacak. Doktorlar bir gecede kurum değiştiremeyecek." Gümüş, tüm bu konuları Tıpta Uzmanlık Kurulu'nda tartıştıklarını kaydederek ilgili branş dernekleriyle de çalışacaklarını ve tüm sağlık tesislerini akredite edeceklerini belirtti. Gümüş, bütün hastanelerin ruhsatlarının da 2017 yılında yenileyeceğini duyurdu.



