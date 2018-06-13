Kan şekerini yükselten tatlılardan uzak durun

Ramazan ayının bitmesiyle bayram tatlısı hazırlayan aileler için uzmanlar, kan şekerini çabuk yükselten tatlılardan uzak durulmasını öneriyor. Tatlı tüketiminin artacağına dikkat çeken uzmanlar, vücudun gereğinden fazla glikozu yağa çevirdiğini söylüyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, Ramazan Bayramı ziyaretleriyle tatlı tüketiminin artacağına işaret ederek, "Saf şeker tüketimi, sağlık açısından oldukça risklidir. Rafine şeker (çay şekeri gibi) alımı; şişmanlık ve diyabet riskini artırır. Kan şekerini çabuk yükselten ve sonrasında çabuk acıkma hissine neden olan rafine şeker, tatlıların esas bileşenidir. Özellikle de kalp hastalıklarına genetik yatkınlığı olan, hareketsiz, sigara içen, aşırı stresli, dengesiz beslenen, diyabet, hipertansiyon, şişmanlık gibi risk faktörlerine sahip bireylerin beslenmelerinde basit şeker miktarını minimum düzeyde tutmaları gerekiyor" dedi.

'Şeker protein, vitamin içermez'

Meyvelerde früktoz, sütte laktoz gibi rafine edilmemiş basit şekerlerin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Turhan, sağlık açısından bu türde ürünlerin tüketilmesinin yararlı olacağını kaydetti. Şekerin protein, vitamin ve madenleri birlikte içermemesi sebebiyle vücutta enerji sağlamadığını vurgulayan Prof. Dr. Turhan, şunları söyledi:

"Kan şekeri düzeyi normalin üzerine çıktığında; insülin aracılığı ile kas ve karaciğerdeki şeker depolarına götürüyor. İnsan bedeni, ihtiyacından fazla glikozu ise vücut yağına çeviriyor. Bu nedenle 'boş kalori kaynağı' olarak adlandırılan şekerden üretilen reçel, marmelat, bal, kek, pasta, tatlı ve hamur işleri, kolalı içecekler, şekerli konserve meyve suları, şekerli bisküviler gibi ürünlerin tüketimini azaltmak gerekir."

'Karpuzdan içecek ikramı'

Vücudun şeker gereksinimini doğal besinlerle karşıladığına dikkat çeken Prof. Dr. Turhan, tatlı yemenin sadece tat arzusunu tatmin etmek için gerekli olduğunu ifade etti. Sütlü tatlıların kemik sağlığı için gerekli kalsiyum, protein ve B vitaminini sağladığını bildiren Prof. Dr. Turhan, "Evde hazırlanan meyveli içecekler hem su hem şeker ihtiyacımızı doğal yolla karşılar. Örneğin bu bayram misafirlerinize dilimlediğiniz karpuzları mutfak robotundan geçirip içine buz atarak hazırladığınız meyveli içecekler ikram edebilirsiniz. Veya evde hazırladığınız naneli limonata da güzel bir alternatif olabilir" diye konuştu.