Karabağlar’da kadınlar meme kanserine karşı bilinçleniyor

Karabağlar Belediyesi tarafından ilçede geçtiğimiz yıl “Erken tanı hayat kurtarır” sloganıyla başlatılan kadınlara yönelik meme kanseri eğitim projesi devam ediyor.

Karabağlar’da kadınlar meme kanserine karşı bilinçleniyor
23 Aralık 2018 Pazar 11:04

İlçeye bağlı Yüzbaşı Şerafettin ve Yunus Emre Mahalleleri’nde “Sağlıklı Dişler ve Sağlıklı Nesiller ”projesi kapsamında diş sağlığı eğitimi verilen çocukların anneleri ile Kavacık Köyü’nde yaşayan kadınlara yönelik Meme Kanseri Eğitimi verildi.

Meme kanserini anlatan kitapçık

Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr.Emire Çalışır tarafından verilen eğitimlerde meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma yolları ve kendi kendine meme muayenesi anlatılarak bu konuda hazırlanan kitapçıklar dağıtıldı. Mamografi taraması yapıldı.

2 yılda bir mamografi gerekir

Ayrıca kadınlara erken tanı için 20 yaşından sonra her ay adetinin 5. 6. gününde kendi kendine meme muayenesi yapmaları, 2 yılda bir sağlık personeline muayene olmaları ve 40 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi çektirmeleri gerektiği anlatıldı.Yine meme kanserinden korunmada kilo kontrolünün, fiziksel aktivitenin ve doğru dengeli beslenmenin önemi vurgulandı.

Etiketler; #karabağlar belediyesi #kadın #meme kanseri
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