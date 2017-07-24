Karatay'dan ailelere uyarı: Çocuklara yedirmeyin bağımlılık yapıyor!

Özellikle gençlerin en sevdiği yiyecek olan patates kızartmasına Canan Karatay'dan veto geldi

Özellikler çocuklar ve gençlerin en çok sevdiği patates kızartmasıyla ilgili ünlü doktor Canan Karatay'dan açıklama geldi.



Anne ve babalara kızartma konusunda uyarılarda bulunan Karatay, çocukların ellerinde kızartmayla doğmadığını, ailelerin çocukları kızartmaya alıştırdığını söyledi. Patates kızartıldığı zaman trans yağların meydana geldiğini belirten Karatay, ketçap konusunda da uyardı. Ketçapın bağımlılık yaptığını belirten Karatay, aslında çocukların patatesi değil ketçaptaki bağımlılık yapan maddeyi sevdiklerini söyledi. Aslında gençlerin patates kızartmasını değil ketçaptaki bağımlılık maddesini sevdiklerini belirten Karatay, o yüzden hemen kızartmaya ketçap döküldüğünü patatesin sade yenilmediğini de söyledi.



Patatesi sağlıklı yemenin de mümkün olduğunu anlatan Karatay, patates salatası yapılabileceğini, buğulama yapılabileceğini söyledi. Patateste yüksek miktarda guluten ve nişasta bulunduğuna da dikkat çeken Karatay, şeker hastalarını da patates tüketimi konusunda uyardı.