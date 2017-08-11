Karatay'dan balık uyarısı: Unla kızartırsanız...

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Canan Karatay, balığın unla kızartılması durumunda kanserojen olduğunu söyledi

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Canan Karatay yemeklerin pişirilme yöntemleri ile açıklamalarda bulundu. Balığın unla kızartıldığında kanserojen olduğunu kaydeden Karatay, Türk mutfağının Batı mutfağına göre sağlıklı olduğunu ifade etti. Karatay balık ile ilgili açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Balık sağlıklı ama unlayıp kızartırsak kanserojendir. Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel yaparsak, kırmızı et de kanserojendir."



Balıkesir'de bir konferansa katılan Prof. Dr Canan Karatay, konuşmasında Türk mutfağının Batı mutfağından daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Karatay, "Türk mutfağının tencere yemeği önemlidir. Amerika'da, İngiltere'de tencere yemeği bilmezler. Kuru fasulyemizi, barbunyamızı, zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler" dedi.



Karatay balık ile ilgili açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Balık sağlıklı ama unlayıp kızartırsak kanserojendir. Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel yaparsak, kırmızı et de kanserojendir."



Karatay, Türkiye'de yetişmesine karşın ithal edilen sebzelerin yüzde 90'ının GDO'lu olduğunu, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini savundu.