Karatay: Meyve suyunun alkolden farkı yok

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide sevenleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Canan Karatay , sağlıklı beslenmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz katıldı. Etkinlikte son dönemlerde en çok konuşulan ekmeğin kanser yapması, meyve suyu tüketme, YGS'ye girecek öğrencilerin yemesi gereken besinler gibi konulara da değindi.Ekmek ve şekeri zehir olarak niteleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Unlarda yüzde 10 katkı maddesi var. Bunların içinde bromür var. Bromür ağır metaldir ve kanser yapar. Birçok hastalığa sebep olarak, özellikle hormonal sistemi alt üst eder. Ülkemizde ekmek geleneksel ekmek değildir. Son 50 yılda piyasaya sürülen ekmek kimyasal dolu. Tek başına buğday, o kadar çok glüten ihtiva ediyor ki şekeri yükselterek, insülin salgılanmasını artırır. İnsülin yüksekliği de kanser sebebidir" diye konuştu.Bal ile ilgili açıklamaları da tartışma konusu olan Prof. Dr. Karatay, "Balda fruktoz ve glukoz var. Fruktoz karaciğeri yağlandırır ve şeker hastalarının yememesi gerekir. Artık, eski ballar kalmadı. Çin'den bal aroması ithal ediliyor. Bir arı İstanbul'dan İzmit'e kadar uçabilir. Bütün GDO'lu besinleri toplayabilir. Şeker, kalp hastasıysanız, karaciğeriniz yağlıysa yemeyeceksiniz. Palmiye yağı işlem gördüğünde kanserojenleşir. Trans yağlar meydana gelir. Trans yağlar kanserojendir. İşlenmiş, fabrikadan çıkan her şeyin içinde var. Margarin haline gelen her sıvı yağ trans yağ haline dönüşmüştür. Kanserojendir" dedi.Prof. Dr. Canan Karatay, iki dilim buğday ekmeğinin şekerden daha tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Tüm hastalıkların temelinde sağlıklı beslenme yatıyor. Kalbimizi artık ağzımıza koyacağız. Kişilik bozukluğu, felç, inme, parkinson, bütün beyin hastalıkları, depresyon, bütün kanserler, çocuklarda görülen otizm, kısırlık, hepsinin altında yanlış beslenme var. Bunların altında aşırısı çok tehlikeli olan insülin yatıyor. Bir kişinin bel çevresi genişliyorsa, göbekte yangın var demektir. Kilo alınmasının sebebi, trigliseridlerdir. Aşırı kan şekerinin depolanmasıdır. Ekmek yemiyorum, bir dilim tam buğday yiyorum diyenler büyük bir yanılgı içinde. Tam buğday insülini en fazla yükselten faktör. İki dilim buğday ekmeği şekerden daha tehlikelidir. Ekmek vücutta inflamasyon başlatır. Kanser yapar. Sağlıklı yağlar inflmasyonu önler. Doğal işlem görmemiş soğuk sıkım zeytinyağı ve tereyağı kullanın. Doğal yağ yediğimiz sürece inflamasyon düzelir" diye konuştu.'Vatandaş aklını başını alsın, ekmek hakiki bir besin değil, doydum sanıyorsunuz' sözleriyle dikkatleri çeken Prof. Dr. Karatay, sağlıklı beslenmenin püf noktalarını şöyle açıkladı:"Günde 6-8 öğün insülin direncini artırıyor. Sık sık yemeye programlı değil vücutlarımız. 2 öğün yiyin. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve İbn-i Sina'da iki öğün yerdi. Sık sık yiyince hazım yapılamadığı için gaz şikayetleri ortaya çıkıyor. Hakiki tereyağı, zeytinyağı, hakiki köy yumurtası, yağlı kuzu ve dana eti, hakiki ev yoğurdu, hakiki peynir, fındık fıstık, hakiki bakliyatla beslenirseniz, zaten acıkmazsınız. Her gün 30-40 tane zeytin yiyin. Şekerli gazlı içecekleri çocuklara içirmeyin. Meyve suyu, alkol gibidir. Karaciğeri yağlandırır. C vitamini sadece meyve suyunda var diye halkın beyni yıkanmış. Ortamda şeker varken, C vitamini hücreye girmez. Şeker, C vitaminiyle yarışır. Meyve yiyorum faydalı diye kendinizi kandırmayın. Meyvenin fiyatı arttı diye de üzülmeyin. Çünkü meyve yetişirken kullanılan suni gübre, böcek ve tarım ilaçları, mantar ilaçları eklendiği zaman toprakta hiç mineral kalmıyor, zehir oluyor."Canan Karatay YGS'ye hazırlanan öğrencilere de şu tavsiyelerde bulundu:"Gençler, okuldan geliyor, akşam imtihana hazırlanıyor. Dirençli olmaları için beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu durumda 4-5 yumurtayla anneler gençlere omlet yapsın. 2-3 saat uyuyup uyandıktan sonra kendilerini zinde hissedecekler. Şekersiz Türk kahvesi içsinler. Türk kahvesi en sağlıklı kahvedir ancak şekersiz olacak. Fındık, fıstık yiyebilirler."