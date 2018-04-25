Karatay şimdi de o içeceğe karşı uyardı: Alkolden farkı yok!

Her zaman yaptığı açıklamalarla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirterek yine dikkatleri üzerine çekti

Karatay şimdi de o içeceğe karşı uyardı: Alkolden farkı yok!
25 Nisan 2018 Çarşamba 10:47

Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti. Kanser etkisi yaratan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay, meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirterek yine ezber bozdu.

Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

Ekmek ve şekerin zehir olduğunu her konuşmasında dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı olduğunu sözlerine ekledi. Canan Karatay'ın açıklamalarına göre buğdayın insülin etkisi yarattığı ve bu durum da kansere davetiye çıkarttığı tespit edildi.

İŞLEM GÖRMEMİŞ ZEYTİNYAĞI VE TEREYAĞI KULLANIN

Doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesini öneren Prof.Dr. Canan Karatay, margarin içinde yer alan Omega 3 katkısının ise doğru olmadığını dile getirdi. Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini sözlerine ekledi.

"MEYVE SUYUNUN, ALKOLDEN FARKI YOK..."

Prof.Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Prof.Dr. Canan Karatay; "Her gün 30-40 tane zeytin yiyin" dedi.

Etiketler; #canan karatay #meyve suyu
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