Karın germe operasyonları çok dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. Hatta bazen lüzumlu görüldüğü takdirde liposuction ile birleştirmektedir

Karın germe operasyonları çok dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. Hatta bazen lüzumlu görüldüğü takdirde liposuction ile birleştirmektedir. Elbette bu tip ameliyatlarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Estetik cerrahi müdahale gerçekleştirilirken uzman cerrah, sizlere zaten gerekli şekillerde bilgileri tanımlanacaktır. Böylece sizler de istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Elbette bu İşlemlerin yapılması sırasında önemli hususlar bulunmaktadır. Bilindiği gibi kilo alıp verme sürecinde göbekte özellikle karın kısmında biriken fazla derinin sarkması gibi bir durum söz konusu olacaktır. Ayrıca özellikle hamilelik dönemi sonrası, sarkmalar, çatlaklar oluşabilir. Bu tarz durumların önüne geçilebilmesi adına sizler de çok daha sağlıklı sonuçlar almak için böyle bir yöntem tercih edebilirsiniz.





Karın Germe Operasyonu Nasıl Yapılır?





Op. Dr. Nuri Soysal’ın açıklamalarına göre Bu operasyonlar, aslında iki farklı çeşitte yapılmaktadır. Biri tam karın germe operasyonu diğeri mini karın germe işlemi olarak adlandırılır. Mini karın germe işleminde tamamen göbeğin alt kısmında kalan bölgeye müdahale gerçekleştirilir. Ancak tam karın germe operasyonunda karnın derisi kaburgalara kadar kaldırılır ve bu kaldırma işleminden sonra fazla yağ dokusunun çıkartılması sağlanır. Bu bölgede eğer fıtık bulunuyorsa bunlar da giderilir ve çatlaklar giderilerek fazla deri vücuttan alınır. Göbek yeri değişeceği için çıkarılarak yeni yerine yerleştirilir. Hatta bazen bu göbek yerinin değişmemesi de mümkün olabilmektedir. Elbette bu tamamen estetik cerrahı müdahale sırasında yapacağı işlemler ile alakalıdır.





Karın Germe Operasyonu Sonrasında Yapılması Gerekenler



