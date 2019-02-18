Kasık bölgesindeki ağrı ve şişlik hissine dikkat

Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sarper Işıksel, kasık fıtıklarının, çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebildiğini belirterek, "Erkeklerde daha sık olarak ortaya çıkmakla birlikte kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir. Bu durum, sadece bir yapısal bozukluk olmakla kalmamakta, birtakım problemlere, hatta acil durumlara sebebiyet verebilmektedir. En basit problem ağrı ve şişliktir." ifadelerini kullandı

Medicana'dan yapılan açıklamada, kasık fıtıklarının; doğuştan veya sonradan olabilen karın duvarındaki yapısal bozukluklar olduğu, çoğunlukla kendini kasıkta bir şişlikle belli ettiği ancak bazen asıl şikayetin kasık ağrısı olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, kasık fıtıklarının, cerrahi muayene ile teşhis edildiği belirtilerek, "Bazı durumlarda ultrason veya MR gibi tetkik yöntemleri teşhis koymak için gerekli olabilir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sarper Işıksel, tüm cerrahi hastalıklar ve cerrahi ameliyatlar içerisinde fıtıkların çok büyük yer kapladığına işaret ederek, "Kasık fıtıkları, çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebilmektedir. Erkeklerde daha sık olarak ortaya çıkmakla birlikte kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir. Bu durum, sadece bir yapısal bozukluk olmakla kalmamakta, birtakım problemlere, hatta acil durumlara sebebiyet verebilmektedir. En basit problem ağrı ve şişliktir." ifadelerini kullandı.

"Fıtıklar, sadece ameliyatla tedavi edilebilmektedir"

Fıtıklarda en büyük sorunun, genellikle içerisine bağırsağın girmesi ve sıkışması ile ortaya çıktığını vurgulayan Işıksel, şunları kaydetti:

"Şiddetli ağrı ile seyreden, kusma da olabilen fıtık boğulması durumudur ki acil ameliyat gerektirmektedir. Acil durum, sadece fıtık ameliyatı ile giderilebilmektedir. Boğulma durumlarında ameliyat olmayı geciktirmek, bağırsak kangrenine sebep olabilmekte ve ameliyatın fıtık ameliyatı olmaktan çıkıp bağırsak ameliyatı eklenmesi ile sonuçlanmaktadır. Kasık fıtıkları, daha önce de söylendiği gibi doğuştan olabilmekle birlikte ağır kaldırma, kabızlık, öksürük gibi ıkınmakla seyreden kronik rahatsızlıklarda da ortaya çıkabilmektedir.

50'li yaşlardan sonra erkeklerde kasık fıtığının en büyük sebeplerinden birisi prostat büyümesi, tıbbi adıyla prostat hipertrofisidir. Zor idrar yapmakla karakterize olan prostat büyümesi, sürekli ıkınma ile fıtık oluşumuna sebebiyet vermektedir. Eğer prostat hipertrofisi var ise önce prostat hastalığının tedavisi, sonra fıtık ameliyatı tavsiye edilmektedir. Fıtıklar, sadece ameliyatla tedavi edilebilmektedir."

"Kapalı fıtık ameliyatları oldukça ağrısızdır"

Sarper Işıksel, günümüzde fıtık ameliyatlarının kasık bölgesinden kesi ile klasik yolla yapılabildiği gibi laparoskopik, yani kapalı yöntemle de gerçekleştirilebildiğini aktararak, "Bizim de tercihimiz, fıtıkların tedavisinin kapalı yöntemle ameliyat edilerek yapılmasıdır." ifadesini kullandı.

Günümüzde çocuk fıtıkları hariç, açık veya kapalı bütün fıtık ameliyatlarında ileri teknoloji ürünü yamaların kullanıldığını bildiren Işıksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapalı ameliyatlar, oldukça ağrısız olmaları, estetik sonucun mükemmel olması ve tekrar etme ihtimalinin daha az olması nedeniyle tercih edilmektedir. Özellikle iki taraflı fıtıkların laparoskopik, yani kapalı yöntemle yapılması hasta konforu ve memnuniyeti bakımından tavsiye edilmektedir. Kapalı ameliyatlar ister tek taraflı isterse iki taraflı olsun bir kalemin girebileceği genişlikteki 3 delikten girilerek yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlar mutlaka genel anestezi, yani narkoz altında yapılmaktadır. Ameliyat süresi yaklaşık 45 dakikadır ve hasta bir gece hastanede misafir edilmektedir.

Kapalı ameliyatlar, ilk kez 1987 yılında yapılmakla birlikte esas olarak 2000'li yılların ameliyat tekniğidir ve cerrahinin yüz akıdır. Bugün karın içerisindeki tüm ameliyatlar, kapalı yöntemle yapılabilmektedir. Kasık fıtığı ameliyatı da bu ameliyatlardan bir tanesidir. Sadece kasık fıtıkları değil, göbek fıtıkları, mide fıtıkları ve ameliyat yeri fıtıkları da laparoskopik, yani kapalı yöntemle ameliyat edilebilmektedir."