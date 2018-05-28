Kaşıntı uzun sürüyorsa korkun!

Çoğumuz kaşıntıyı dikkatte almaz, 'Bir şey dokundu herhalde' deyip geçiştiririz. Oysa kaşıntı kanserden, şekere, hatta böbrek problemlerine kadar sinsi ilerleyen birçok hastalığın habercisi olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asım Ahmet Hocaoğlu, "Kaşıntıyla birlikte halsizlik, kilo kaybı ve karın ağrısı varsa vakit kaybetmeden doktora görünün" dedi

Kaşıntı bir böcek ısırması, hassas bünyelerin bir alerjenle temas etmesi, hassas kişilerin belirli besinleri yemesi ya da soluması gibi kolay fark edilebilen bir belirti olabildiği gibi, hayatı riske edebilecek ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. İç Hastalık Hastalıkları Uzmanı Dr. Asım Ahmet Hocaoğlu kaşıntının altında yatan önemli hastalıkları anlattı.Alerjik reaksiyonlara bağlı kaşıntılar genellikle hızlı gelişir. Alerjiye yol açacak maddenin deri içi ya da kas içi alınması genellikle daha ciddi kaşıntılara yol açar. Hatta bu durumlar bazen anaflaktik şok dediğimiz hayatı riske eden durumlara bile yol açabilir. Ağız yolu ile alınan maddeler karşı olan alerjilerde kaşıntı ön plandadır. Bunlar da ciddi reaksiyonlar damar yolu kas içi alınmaya göre daha hafiftir. Alerjik reaksiyonlara bağlı kaşıntılar ilaçlarla kolay kontrol edilir. Kaşıntının ortaya çıkışı da tedavi ile kaybolması da hızlıdır. Altta yatan bir hastalığa bağlı kaşıntılar, hem yavaş yavaş ortaya çıkar hem de çok uzun sürer ve genellikle tedaviye direnç gösterir. Bu özellikleri ile alerjik kaşıntılardan kolaylıkla ayrılırlar. Böbrek hastalıkları, karaciğer ve safra yolları hastalıkları, kan hastalıkları, endokrin hastalıklar (iç salgı bezleri), şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, Hodgkin Hastalığı (lenf kanseri), Karsinoid Sendrom (vücudun her yerinde ortaya çıkabilen tümörler) gibi birçok kronik ve uzun süreli hastalıkta, diğer bulguların yanında hastanın genellikle kaşıntı şikâyeti de vardır.

Hamileyseniz bebek tehlikede



Gebelerde safra asitlerinin yükselmesine bağlı kaşıntılar olabilir. Bu kaşıntılar annenin konforunu bozup hayat kalitesini düşürebildiği gibi bebeğin de oksijensiz kalmasına yol açarak anne karnında ölümüne sebep olabilir. İlaçlar da hassas kişilerde kaşıntıya yol açabilir. Başta penisilin grubu antibiyotikler olmak üzere vitaminler ağrı kesiciler kaşıntıya neden olabilir. Esasen hassas kişilerde tüm ilaçlar aynı etkiyi gösterebilir. Özellikle alerjiye eğilimli bünyeleri olan kişiler ilaç kullanırken dikkatli olmalıdır.Yiyecekler özellikle doğal olmayan işlenmiş gıdalar içerdikleri katkı maddeleri sebebiyle sık sık kaşındırır. Günümüzde bu tip gıdaların çok yoğun tüketilmesi hatta yediğimiz pek çok gıdada bu tip maddelerin bulunması sebebi ile kaşıntı reaksiyonu görülmektedir. Ancak duyarlı olan kişilerde doğal gıdaların da kaşıntıya yol açabileceği de unutulmamalıdır. Bazen kişiler sürekli aynı tip gıdaları tüketmesine rağmen daha önce kaşıntıya yol açmayan bir gıdayı aldığında kaşıntı olabilir. Bu durumunun sebebi tam olarak izah edilememektedir. Kaşıntıya eşlik eden aşağıdaki durumlarda bir doktora görünmek gerekir.



Bunlar varsa dikkat

Ateş,

Sarılık,

Kilo kaybı,

Ciltte ve göz beyazlarında sarılık,

Solukluk

Halsizlik, çabuk yorulma

Kaşıntının günden güne şiddetinin artması

Hamilelik durumunda oluşan kaşıntılar

Şiddetli karın ağrısının eşlik ettiği kaşıntılar.