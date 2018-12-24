Kefir çocuklara da faydalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Sağlıklı beslenmeleri için çocuklara haftada iki buçuk su bardağı kefir içmelerini öneriyoruz" dedi.

Sindirim sistemini mükemmele yakın düzenleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren, idrer yolları iltihaplarını tedavi eden, yani faydaları saymakla bitmeyen kefir çocuklara da iyi geliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, bağışıklı sisteminin güçlenmesi, bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğalması, zekâ, kemik ve kas gelişimini destekleyen kefirin özellikle çocuklar çok faydalı olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan, "Kefir, sindirim sistemine huzur veriyor, anne sütünden sonra dost bakterilerin kaynağı, çok faydalı bir gıdadır" dedi. Kefirin dost bakteriler içerdiğini belirten Dr. Mindan, faydalarını şöyle sıraladı; "Kan şekerini yükselten zararlı gıdaların vücuda alımını ve bağırsak geçirgenliğini azaltır. İçindeki probiyotikler sindirim sistemine huzur verir. Alerjik hastalıklara, gaz, karın ağrısı, huzursuzluklar, hazımsızlıklar gibi sıkıntılara engel olur. Hiperaktivite,dikkat dağınıklığı, otizm, MS gibi hastalıkların belirtilerini en az indirir, oluşmalarının önüne geçer. Bağırsaktaki kötü hastalıkları önler. K,B grubu vitaminlerini ve interferon dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendiren maddeyi üretir. Çift zincirli aminoasitleriyle çocukların büyümesine,gelişmesine yardımcı olur."

Dost bakteriler artmalı

Dost bakterilerin bağırsaklarda azalmasıyla çeşitli hastalıkların ortaya çıktığını dile getiren Dr. Mindan, "Fırsatçı mikroplar artığı zaman bağırsak geçirgenliği artıyor ve çok çeşitli sindirim ve sinir sistemini tutan hastalıklar ortaya çıkıyor. Dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, hiperaktivite, konsantrasyon eksikliği, davranış değişikliği gibi sıkıntılar oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Normal doğumla dünyaya gelen ve annesi iyi beslenen bebeklerin bağırsaklarının faydalı gıdalarla dolu olacağını aktaran Dr. Mindan, "Ağzımızdan son kısma kadar olan sistem dışarıdan baktığımızda boru gibi ama içeriden baktığımızda karnabahar yüzeyine benzer ütülediğimiz zamansa yaklaşık 280-300 metrekarelik geniş bir alandır. En büyük ve bana göre en değerli organımızdır.Bebek eğer normal doğumla dünyaya gelmişse, annesi iyi beslenirse, bağırsak florası faydalı dost bakterilerle dolu oluyor. Zaman içerisinde bebek anne sütüyle beslenir ve anne de beslenmesine dikkat ederse 6 aydan sonra sebze,yoğurt,kefir,yumurta, kuruyemiş gibi faydalı gıdalar tüketirse bağırsak florası düzgün olur" diye konuştu.

Haftada 2,5 su bardağı

Günümüzde özellikle alınan ilaçların ve gıdaların dost bakterilerin sayılarını azalttığını söyleyen Dr. Mindan, "Bir insanın çok sağlıklı olabilmesi için sindirim sistemindeki bu bakteri,mantar,virüs topluluğunun yüzde 90'ının iyi olması lazım. Dost bakteriler olması lazım, işte bunlara biz probiyotik diyoruz. Doğru beslenen insanda bunlar yeteri kadar vardır. Fakat modern dünya, alınan ilaçlar, doğum kontrol hapları, antibiyotikler ve kan şekerini yükselten gıdalar dost bakterilerin sayılarını azaltıyor. Kefir de anne sütünden sonra dost bakterilerin kaynağı çok faydalı bir gıdadır" dedi.

Çocuklara haftada 2 buçuk su bardağı kefir içirilmesinin uygun olduğunu söyleyen Dr. Mindan, "6-7 aydan itibaren bebeklerin beslenmesine kefiri yerleştirebiliriz. Daha sonra nasıl süt grubundan iki su bardağı içilmesini öneriyorsak, sağlıklı beslenmede de bir çocuğa haftada iki buçuk su bardağı kefir almasını tavsiye ediyoruz" sözlerini sarf etti.