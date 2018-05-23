Kıbrıs Tüp Bebek Tedavi Merkezleri

Hamile kalamayanlar için rahat bir şekilde uygulanan tedaviler ile birlikte, artık gebeliklerini hayata geçirebiliyor olmaları, tıbbın gelişmesinin en büyük göstergeleri arasında yer alıyor

Hamile kalamayanlar için rahat bir şekilde uygulanan tedaviler ile birlikte, artık gebeliklerini hayata geçirebiliyor olmaları, tıbbın gelişmesinin en büyük göstergeleri arasında yer alıyor. Dünya genelinde yapılan yenilikler ve gelişmeler sayesinde artık kadın hastalıkları alanında ki iyileştirmeler ile birlikte, gebeliği mümkün olmayanların dahi hamile kaldıklarını söyleyebiliriz. Her geçen zaman yeni tedavilerin de hayata çıkması ile birlikte, farklı yöntemlerin uygulanması ve ilerleyen yaşta ki kadınların ya da şimdiden embriyoları ve yumurtalıkları dondurulan kadınların, yıllar sonra bu donasyonlar ile döllenmeyi sağladıklarını söyleyebiliriz. Yani bugün sizden alınan embriyolar, siz öldükten yıllar sonra dahi kullanılabilir ve sizin çocuğunuz dünyaya gelebilir. Bu gelişmeler ile birlikte, artık çocuk sahibi olmanın her yaşta mümkün olduğunu ve sağlıklı bir doğum yapmanın da hayal olmadığını söyleyebiliriz. Bu gelişmelerin en etkin adresi Kıbrıs tüp bebek merkezi olurken, dünya genelinde bir çok çiftinde burada çocuk sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Siz de kaliteli bir Kıbrıs tüp bebek merkezi sayesinde bebek hayallerinize kavuşmak isterseniz buraya tıklayarak detaylı bilgi ve randevu alabileceğiniz bir Kıbrıs tüp bebek merkezi sitesine gidebilirsiniz.

Tüp Bebek Tedavi Gelişmeleri

Cyprus IVF başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere, çiftlerin çocuk özlemlerini en özel tedaviler ile giderebiliyor. Modern tıp olarak uygulanan bir çok yöntemin bir arada bulunuyor olması ve embriyo donasyonu gibi çeşitli yöntemlerin de kullanılması nedeni ile hem kısır olan erkek için ve hemde kadın için, gerekli tedavileri yaptırmanın da mümkün olduğunu belirtelim. Kadınlar için yumurta nakillerinin de yapıldığı klinik sayesinde, tıbbın ne kadar ileri olduğunu da görmüş olacaksınız. Tetkiklerin yapılması ve ardından uygun tedavinin belirlenmesi sonrasında gebe kalarak çocuk sahibi olmanız mümkün olacaktır. Kıbrıs'ta uygulanan tüm bu tedaviler ile birlikte, tüp bebek yöntemini en iyi şekilde uygulayacak ve hatta daha ilerisi olan bağışlayıcı anne ve sperm bank gibi çeşitli ihtiyaçlarınızı da Kıbrıs tüp bebek kliniği ile karşılamış olacaksınız.

Cyprus Ivf Kliniği

İyi bir klinik arayışı içerisinde olanların Cyprus İvf ile arayışlarına son vereceklerini söyleyebiliriz. İnternet siteleri üzerinden detaylı olarak hangi tedavileri uyguladıklarını gerek yazılı olarak ve gerekse de videolar halinde görebiliyorsunuz. Uygulamış oldukları tedaviler ile %95'e varan başarı oranlarına ulaşmış olmaları nedeni ile bugünün dünyasında, en iyi tedaviler ile gebeliğinizi hayata geçirmiş olacaksınız. Her yaştan kadının ve erkeğin yardımcısı olmaları ve çocuk sahibi olmalarını sağladıkları için, sizde randevu almak ve bilgi sahibi olmak için Cyprus İVF’in sitesini ziyaret ederek Kıbrıs tüp bebek uygulamaları ile ilgili daha net bilgi sahibi olabilirsiniz.

Cinsiyet Seçimi Nasıl Yapılır

Kıbrıs tüp bebek merkezinin imkanları ve tedavileri sayesinde döllenme gerçekleşmeden önce bebeğin cinsiyetini belirleme şansına sahip oluyorsunuz. Bunun için uygulanan embriyo nakli ile birlikte, doğacak bebeğinizin cinsiyetini de %95 oranında belirleme şansına sahip oluyorsunuz. Ülkemizde cinsiyet seçimi ile ilgili her hangi bir bilginin bulunmuyor olması ve bunun aslında dünya genelinde de bilinen bir uygulama olmadığını söyleyebiliriz. Hem ülkelerde yasak olması ve hemde inanç bakımında da uygun görülmeyen bir durum olması nedeni ile bebeğin cinsiyetini belirlemek isteyen çiftler için Kıbrıs'ta bulunan Cyprus İvf doğru bir seçim olacaktır. Tedavi boyunca uygun testlerin yapılarak, kadının sağlık durumuna göre gebeliğin hayata geçirilmesi ve bu süreçte cinsiyet seçimi de yapılacağı için, istediğiniz gibi çocuk sahibi olabiliyorsunuz. Avrupa'da daha yaygın olan cinsiyet seçimi, özellikle ileri yaşlarda ki çiftlerin tercihi olmaktadır.

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Tüp bebek yöntemi aslında kendi içinde çeşitleri olan ve her etabı farklı çözümleri de beraberinde getiren tedaviler zinciridir. Erkeğin kısırlığı, kadının kısırlığı farklı tedavileri gerektirirken, erkeğin ya da kadının sorunları sadece döllenme üzerine ise eğer, bu da daha farklı bir tedaviyi gerektirir. En basit ve etkin olanı yani tercih edileni normal çiftler arasında, döllenme olmaması nedeni ile yapılan tüp bebek tedavisidir. Laboratuvar ortamında döllenmenin yapılarak ardından anne adayının rahmine yerleştirilip, gebelik normale dönmektedir. Yani çiftler için bu tedavi, sperm ve yumurtaların alınarak döllenmenin yapılıyor olmasından dolayı ve döllenme sonrasında rahime döllenme yerleştiriliyor olması ile birlikte, gebelik çiftler arasında yapılmış oluyor. Tüp bebek yöntemi ile gebe kalanların sayılarında her geçen gün ciddi bir artış bulunduğu için, artık bir çok hastanede de bu tedavilerin yapıldığını söyleyebiliriz.

Kıbrıs'ın En Etkin Tüp Bebek Kliniği