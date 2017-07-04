Tıp literatüründe pilonidal sinüs olarak adlandırılan kıl dönmesi genellikle erkeklerde görülse de bu hastalığı cinsiyete indirgemek doğru olmaz. Kadınların da yakalanma riski olan kıl dönmesi cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi şart olan bir vakadır.

makat hastalıkları arasında sıkça karşılaşılan bu hastalık bir ayıp olarak görülebilmekte ve hastaların tedaviye yanaşmadığı gözlenmektedir. Fakat görmezden gelinen kıl dönmesi belirtileri asla kendiliğinden geçmez. Vakayı bitkisel karışımlar ya da geleneksel metotlar ile iyileştirmeye çalışmak seyrinin ilerlemesinden ve fiziksel acılarınızın artmasından başka bir işe yaramaz. Akıntı ile başlayan

Kıl Dönmesi Belirtileri Vücudumuzda meydana gelen hastalıklar çeşitli tepkiler ile bizlere sinyal verir. Toplumumuzda birçok kişinin bu hastalığa bir aday olduğunun bilincinde olarak ve hastalığı daha yakından tanınması amacı ile



-Kıl dönmesinde hastaların ilk şikayeti makatta meydana gelen akıntı olacaktır. Fakat vakanın ciddiyetini anlamak için iç çamaşırında nemliliğe neden olacak akıntı yeterli olmayabilir.

-Bir süre sonra makatta meydana gelen akıntı bölgedeki mikroplar ile karışarak iltihabın oluşmasına neden olur ve ortaya ciddi bir koku ortaya çıkar ki bu en belirgin belirtidir.

-Bu aşamadan sonra kontrol altına alınmayan kıl dönmesi makatta ağrı ve kanamaya yol açar.

-Son evrede hasta rahat bir şekilde oturamaz ve gündelik işlerini yapamaz hale gelir.



Kıl dönmesinin belirtilerinden bahsederken fiziksel yönü ile baktık olaya. Fakat bir o kadar sancılı olan psikolojik boyutu da hastaları etkilemektedir. İçinde bulunduğu durumu kimseyle paylaşmak istemeyen ve tedaviden uzak duran hastaların yaşadığı sancılı süreç oldukça zordur.

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi Kıl dönmesi ameliyatı ile gözünüzün önüne gelen korku senaryolarını bir kenara bırakın. Narkoz almak, bıçak altına yatmak, hastanede kalmak ve uzun süreli istirahat kavramlarının havalarda uçuştuğu o zor günler artık geride kaldı. 10 dakika gibi kısa bir sürede modern teknikler sayesinde kıl dönmesi sorunundan tamamen kurtulabilirsiniz. 30 yıllık deneyime ve idealist bir kişiliğe sahip olan doktorlarımız hasta kabullerine devam etmektedir. SGK’lı hastalara uygulanan %50 indirim ve ücretsiz muayene hakkından yararlanmak için yapacağınız tek şey iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşmaktır. Tıp literatüründe pilonidal sinüs olarak adlandırılan kıl dönmesi genellikle erkeklerde görülse de bu hastalığı cinsiyete indirgemek doğru olmaz. Kadınların da yakalanma riski olan kıl dönmesi cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi şart olan bir vakadır. Zira toplumumuzdaarasında sıkça karşılaşılan bu hastalık bir ayıp olarak görülebilmekte ve hastaların tedaviye yanaşmadığı gözlenmektedir. Fakat görmezden gelinen kıl dönmesi belirtileri asla kendiliğinden geçmez. Vakayı bitkisel karışımlar ya da geleneksel metotlar ile iyileştirmeye çalışmak seyrinin ilerlemesinden ve fiziksel acılarınızın artmasından başka bir işe yaramaz. Akıntı ile başlayan kıl dönmesi belirtileri son evrelere doğru makatta kanama ve ağrıya dönüşür ki bu aşamadan sonra hastanın gündelik işlerini yapabilmesi neredeyse imkansız hale gelir. Bu nedenle kıl dönmesinin aşağıda yer vereceğimiz belirtileri vuku bulduğunda vakit kaybetmeden cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi ve kontrol altına alınması gerekir. Bu noktada ameliyatsız kıl dönmesi tedavisi ile 23 yıllık geçmişe ve alanında uzman hekimlere sahip olan MedicalArt kliniğimiz bir telefon kadar yakınınızda bekliyor.Vücudumuzda meydana gelen hastalıklar çeşitli tepkiler ile bizlere sinyal verir. Toplumumuzda birçok kişinin bu hastalığa bir aday olduğunun bilincinde olarak ve hastalığı daha yakından tanınması amacı ile kıl dönmesi başlıklar altında toplamak istiyoruz. İşte fiziksel ve psikolojik yönü ile kıl dönmesi belirtileri…-Kıl dönmesinde hastaların ilk şikayeti makatta meydana gelen akıntı olacaktır. Fakat vakanın ciddiyetini anlamak için iç çamaşırında nemliliğe neden olacak akıntı yeterli olmayabilir.-Bir süre sonra makatta meydana gelen akıntı bölgedeki mikroplar ile karışarak iltihabın oluşmasına neden olur ve ortaya ciddi bir koku ortaya çıkar ki bu en belirgin belirtidir.-Bu aşamadan sonra kontrol altına alınmayan kıl dönmesi makatta ağrı ve kanamaya yol açar.-Son evrede hasta rahat bir şekilde oturamaz ve gündelik işlerini yapamaz hale gelir.Kıl dönmesinin belirtilerinden bahsederken fiziksel yönü ile baktık olaya. Fakat bir o kadar sancılı olan psikolojik boyutu da hastaları etkilemektedir. İçinde bulunduğu durumu kimseyle paylaşmak istemeyen ve tedaviden uzak duran hastaların yaşadığı sancılı süreç oldukça zordur.Kıl dönmesi ameliyatı ile gözünüzün önüne gelen korku senaryolarını bir kenara bırakın. Narkoz almak, bıçak altına yatmak, hastanede kalmak ve uzun süreli istirahat kavramlarının havalarda uçuştuğu o zor günler artık geride kaldı. 10 dakika gibi kısa bir sürede modern teknikler sayesinde kıl dönmesi sorunundan tamamen kurtulabilirsiniz. kildonmesitedavimerkezi.net kliniğimizde alanındave idealist bir kişiliğe sahip olan doktorlarımız hasta kabullerine devam etmektedir.’lı hastalara uygulanan %50 indirim ve ücretsiz muayene hakkından yararlanmak için yapacağınız tek şey iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşmaktır.