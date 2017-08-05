Kilo sandı, karnından 15 kilo tümör çıktı!

İzmir'de son zamanlarda göbeğindeki şişliği kilo zanneden 41 yaşındaki Ahmet Erşahin'in vücudundan 50 santimetre eninde, 50 santimetre boyunda yaklaşık 15 kilogramlık tümör çıkarıldı

Yozgat'ta doğup büyüdükten sonra İzmir'e yerleşen ve araç tamiri yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Ahmet Erşahin, son dönemde karnının büyümesi, yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.



Hastalığı uzun süre tespit edilemeyen Erşahin, son olarak bir hafta önce İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Güney Sekreterliğine bağlı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.



Hastanedeki ultrason ve tomografi tetkiklerinin ardından Erşahin'in bağırsaklarının arka bölümünde tümoral bir kitle bulunduğu, bu kitlenin karın bölümünde şişmeye neden olduğu anlaşıldı.



Kalbe kan akışını engelleyen kitlenin alınması için acil ameliyat edilen Erşahin'in vücudundan yaklaşık 15 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.





Riskli bir ameliyat geçirdi



Hastayı başarılı bir ameliyatla tümörden kurtaran İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Er, hastanın karın bölümünde sert bir şişlik tespit ettiklerini, tetkiklerde karın içinde yağ dokusu kaynaklı kitleyi tespit ettiklerini anlattı.



Zaman içinde kötüleşebilen bu kitlenin ana damarlara bastı yaptığını, böbreği baskı altına aldığını ifade eden Er, bu tümörün kan dolaşımını engellediğini, kalbe kan akışını zayıflattığına dikkati çekti.



Ameliyata giren ekibin de karın bölgesini açtıklarında şaşırdığını vurgulayan Er, "Kitle çok büyüktü, ölümcül sonuçlara yol açabilirdi. Alınınca hastamız çok rahatladı. Bu durum çok sık görülmez, kitlenin bu kadar büyümesine de izin verilmez." diye konuştu.



Er, operasyonun ardından hastanın yürümeye başladığını, kitleyle ilgili patoloji raporunu beklediklerini söyledi.





Kilo sandığı şişlik tümör çıktı



Genel cerrahi servisinde tedavisi süren Ahmet Erşahin, son zamanlarda karnında baskı hissettiğini, yorgunluk ve uykusuzluk yaşadığını, şikayetleri nedeniyle çeşitli hastanelere başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirtti.



Çevredekilerin sık sık "göbek yaptın", "karnın büyüdü ama yüzün çöktü", "hasta görünüyorsun" uyarılarıyla karşılaştığını aktaran Erşahin, "Göbeğim şiştikçe ben kilo aldığımı zannediyordum, çevredekiler de şişmanladığımı söylüyordu. Aslında çok fazla bir şey de yemiyordum." dedi.



Erşahin, kitlenin alınmasından sonra 89 kilogramdan 74 kilograma düştüğünü, serumların etkisinin geçmesi ve şişliklerin inmesinin ardından daha da zayıflayacağını öğrendiğini, çok rahatladığını kaydetti.



Hastanın eşi Elmas Şahiner de (34), eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.