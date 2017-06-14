Kilo verdiren robot şimdi İzmir'de

İzmir'de bir kliniğin uzun icelemelerin ardından İspanya'dan getirdiği robot; yağları önce parçalıyor, sonra eritiyor, vakumlayarak işlemi tamamlıyor. Yağlar idrar yoluyla vücuttan atılıyor. Aynı zamanda sarkmış cildi toparlıyor, kırışıklıkları gideriyor

Diyetle kilolarından bir türlü kurtulamayan, ameliyat masasına yatmaktan da korkan hastalar için yurtdışında birçok ülkede yaygın olarak kullanılan zayıflama robotu, Türkiye'deki hastalar için de umut oldu. Cihazı uzun araştırmalar sonucu İspanya'dan getiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. Saime İrkören ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay tanıttı. Cihazın 3 şekilde zayıflamaya yardımcı olduğunu anlatan Doç. Dr. Saime İrkören, "Zayıflama robotu, 3 adet vakumlu rotasyon başlığı ile vücutta birikmiş olan yağı o bölgeden ayırıp sıcak ve soğuk lipoliz ile şoklayarak lenf kanallarına gönderiyor, yağlar lenf kanallarından ter ve idrar yoluyla vücuttan atılıyor. Robotun yağları yakarak ortaya çıkardığı proteini ise sadece 7 gün boyunca sabahları 15 dakika yapılan sporla kasa dönüştürmeniz mümkün. Parçalanan yağları eriten robot, son olarak üç adet radyofrekans başlığı ile bölgeyi sıkılaştırıyor. Üç özelliği aynı anda kullanabildiğimiz ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Bu nedenle tek seansta yağlar başarılı bir şekilde parçalanıyor. Normalde bu işlemler ayrı ayrı cihazlarda yapılıyordu. Yüzde de kullanılabilen robot, sarkmış cildi toparlama ve kırışıklıkları gidermede, göz çevresindeki şişlik ve morlukları da yok etmeye yardımcı oluyor" dedi.



YAĞLARA İKİ MİSLİ ETKİ YAPIYOR



İzkören, yaz aylarının gelmesiyle birlikte hala istediği kiloya inemeyen, hamilelik sırasında aldığı kiloları veremeyen, Ramazan nedeniyle kilo alan üstelik diyet ve sporla da bu kilolarından kurtulamayan kişilerin, zayıflama robotu ile ideal kilosuna ulaşabileceğini anlattı. İzkören, "Tek seansta çok iyi sonuçlar alıyoruz. Yağlara şok etkisi yaparak iki misli etki yapıyor. Özellikle selülit tedavisinde çok işe yarayan bir yöntem" diye konuştu.



YÜZE DE UYGULANIYOR



Radyofrekans başlıklarının hem yüze hem vücuda uygulanabildiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay ise "Robot, esnemiş ve sarkmış cildin toparlanması ve kırışıklıkların giderilmesini de sağlıyor. Aynı zamanda cilt alt dokusunu da toparlıyor. Yüz ve göz çevresi için de kullanılabiliyor. Göz altı morlukları ve göz çevresi kırışıklıklarında çok etkili. Yüz çizgileri ve alın kırışıklıkları için de kullanılıyor. Tek seans 20 dakika ile yarım saat arasında sürüyor. Kişi herhangi bir acı hissetmiyor. Yaş sınırlaması da yok. Ameliyattan korkan hastalarda bu yöntemle çok güzel sonuçlar alıyoruz. Tabi, kişiye tüm bu işlemlerle birlikte çok ağır olmayan bir diyet programı hazırlıyoruz. Bunun çok büyük bir etkisi oluyor. Ayrıca spor destekli olması işlemin kalitesini daha da artırıyor" diye konuştu.