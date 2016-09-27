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    • Kilo vermenin yeni yolu: Zıpla, zıpla

    Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin, (NASA) astronotlar dünyaya döndüklerinde bacak kaslarında oluşan zayıflığı önlemek için geliştirdiği kangoo jumps ayakkabıları, son yıllarda Türkiye'de de kilo vermek isteyenlerce kullanılıyor

    24 Eylül 2016 Cumartesi 11:07
    Kilo vermenin yeni yolu: Zıpla, zıpla
    Antalya'nın Kemer ilçesinde kangoo jumps ayakkabıları ile spor eğitmenliği yapan Erdal Yurdakul yaptığı açıklamada, ayakkabıların NASA tarafından uzaya gönderilen astronotlar için geliştirildiğini anlattı.

    Ayakkabı sayesinde astronotların dünyaya döndüklerinde bacak kaslarındaki zayıflığın önlendiğini belirten Yurdakul, bu teknolojinin astronotların ardından ABD ve Avrupa'da kilo vermek isteyenlerce de kullanılmaya başladığını ifade etti. Kangoo jumps adı verilen ayakkabıların son yıllarda Türkiye'de de spor amaçlı kullanıldığına değinen Yurdakul, Kemer ilçesine tatile gelen turistlerin de bu ayakkabıyla yapılan spora büyük ilgi gösterdiklerini bildirdi.

    Kangoo jumps ile saatte bin 200 kalori yakmanın mümkün olduğunu kaydeden Yurdakul, tatilcilerin hem müzik eşliğinde eğlendiklerini hem de kilo verdiklerini söyledi. Yurdakul, "Bu sporu 8-80 yaş arası herkes yapabilir. Ayakkabıların 140 kilo taşıma kapasitesi var. Ayakkabı sayesinde diğer sporlara oranla iki kat daha hızlı yağ yakma oluyor. Hamile kadınlar ve ciddi derecede sağlık sorunu olanlar hariç herkes bu sporu yapabilir." dedi.

    "Sporu yaptırmak için eğitim gerekiyor"

    Erdal Yurdakul, kangoo jumps sporunu yaptırabilmek için eğitim almak gerektiğini vurguladı. Bu sporu yapmaya gelen tatilcilerin büyük çoğunluğunun Avrupalı olduğuna dikkati çeken Yurdakul, şöyle konuştu:

    "Son yıllarda Rus ve Türk misafirler de büyük ilgi gösteriyor. Zaten bu spor müzikle birleşince herkesin ilgisini çekiyor. Görenler 'Bak ayakkabı zıplıyor' gibi tepkiler veriyorlar. Eğlenerek kilo vermenin kısa yolu diyebiliriz. Müzikle beraber eğleniyorsunuz ve vücudunuz dört dörtlük oluyor. Turizme çok büyük katkısı var. Yurt dışından forma girip vücudunu şekle sokmak için buraya gelenler oluyor. Bu açıdan Türk sporuna ve turizmine katkısı olduğunu düşünüyorum."
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Kangoo Jumps, Zıplama, Zıplama Kilo Verme

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