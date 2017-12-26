Kırmızı pelerin çayı satan eczane ve aktarlar

Kırmızı pelerin çayı, birçok farklı bitkisel özle hazırlanmasından dolayı herhangi bir aktar ya da eczaneden tedarik edebileceğiniz ürün değildir

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Resmi satış adresimizden ürün sipariş edecek kullanıcılar 49 TL karşılığında bu ürünü satın alabilirler. Ek olarak tekil ürün siparişlerine +10 TL kargo ücreti talep edilmektedir. Kapıda ödeme sistemleri ile nakit ve kredi kartı dahilinde satın alımları sağlayabilirsiniz. Toplu alımlarda (2 ve 3’lü avantajlı paket) ürünün tekil fiyatında indirim yaşanmakta ve ayrıca kargo ücreti alınmamaktadır. 24 saat boyunca siparişler oluşturmak ve ilk iş günü itibariyle yola çıkartılan ürünlere sahip olmak ister misiniz? Hemen kırmızı pelerin çayı na göz atabilir, seçtiğiniz herhangi bir ürünü satın alma opsiyonlarına sahip olabilirsiniz.

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