KOAH'tan egzersizle kurtuldu, dünya turunu çıktı

İzmirli mühendis Yunus Bayraktar, KOAH hastalığını solunum fizyoterapisiyle yendi. 70 yaşındaki Bayraktar, bundan kısa bir süre önce KOAH hastalığına yakalandı. Nefes bile almakta zorlandığı için zor günler geçirirken; fizik tedavi egzersizleriyle iyileşti, hep hayalini kurduğu Dünya turuna bile çıktı

Yunus Bayraktar, 45 yıl yoğun ve stresli çalışma yaşamı boyunca günde ortalama 1 paket sigara içti ve bundan birkaç yıl önce emekli oldu. Emekliliğin tadının çıkarıp seyahat planları yaparken bu kez KOAH’a yakalandı ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Nefes alamamak öyle kötü bir şey ki, insan yaşama sevincini kaybediyor. Korkunç bir halsizlik, moral bozukluğu, soğuk terleme gibi şikayetlerim vardı, nereye dokunsam elektik çarpıyordu. KOAH’a çare ararken, tesadüfen yoldan geçerken ‘solunum fizyoretapisi’ yazan bir tabela görünce egzersiz danışmanımın kapısını çalmış oldum. Fiyoterapistim ile yaptığımız egzersizler, bana verdiği tavsiyeler ve hatta destek olmak için eşlik ettiği Fuar koşu pistindeki yürüyüşlerimizle kısa sürede rahat nefes almaya başladım.”



Nefes terapisiyle sağlığına kavuşan Bayraktar, eski neşesine ve enerjisine kavuştu ve hep hayalini kurduğu Dünya turuna böylece çıkabildi. “Nefes almak hayatmış” diyen Yunus Bayraktar’ın solunum sıkıntısının 1 buçuk ay gibi kısa bir sürede yapılan düzenli egzersizle geçtiğini anlatan FisioTerapia Egzersiz Eğitim Danışmanlığı’ndan Dr.Fizyoterapist Hülya Özlem Şener, KOAH’ın sebep olduğu şikayetlerden solunum fizyoterapisi ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.





Egzersizle Pek Çok Hastalığı Yenmek Mümkün



26 yıldır fizyoterapistlik mesleğini icra eden Şener, “Her bireyin vücut yapısı, genetik faktörleri, yaşam stili ve yaşamdan beklentileri farklı olduğu için kişiye özgü vücut analizi yapılarak, elde edilen verilerle o kişiye özgü egzersiz programı oluşturuyoruz. Doğru zamanda, doğru şekilde uygulanan egzersizle iyileştirilmeyecek sağlık sorunu azdır” dedi. Kalp ve akciğer hastaları başta olmak üzere solunum sorunu olanlara solunum (nefes) terapisi veren Şener; sağlık sorunu olanların da, tüm sağlıklı bireylerin de egzersiz yapması gerektiğinin altını çizerek, “Egzersizi, bilim dalı olarak eğitim gören, tüm hastalıklara ve kişiye özel değerlendirmeler yapıp egzersiz reçetesi oluşturabilen ve tüm bunları kişinin yaşamına bilimsel yöntemlerle entegre eden fizyoterapistlerle çalışmak yaşamınıza kalite ve sağlık katacak, sağlıklı yaş almanızı sağlayacaktır” diye konuştu.



