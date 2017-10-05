Komşu önerisi ile antidepresan kullanmayın

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, Türkiye'de her 10 kişiden birinin psikolojik sorunlar nedeniyle uzmana başvurduğunu ve doktor önerisiyle antidepresan kullandığını belirterek, 'Son yıllarda özellikle kadınlarda, arkadaş tavsiyesi ile kullanımı artan ve doktora danışmadan alınan ilaçlar, kaygı seviyesini azaltmak yerine daha da artırıyor ve önemli sağlık sorunlarına yol açıyor' dedi

Antidepresanların hormonları kontrol altında tuttuğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, 'İnsanlar üzerindeki etkisi, 70'li yıllarda keşfedilen molekül şeklindeki antideprasanlar, beyindeki hormonları değiştirmek için kullanılmaktadır. Bu ilaçlar beyinde azalan ya da değişen hormonları, normal seviyesine düşürmekte veya yükseltmektedir. Sadece depresyon için değil, kaygı bozukluğu olan hastalar üzerinde etkili oldukları, yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Geçmişte yüksek oranda olan yan etkileri, günümüzde minimum düzeye indirilmiştir ve hastaya uygun tedavilerde kullanılmaktadır' ifadelerini kullandı.



Arkadaş önerisiyle alınan ilaçlar sağlığı bozuyor



Bilinçsiz antidepresan kullanımının önemli yan etkilere yol açtığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Karayağız, 'Toplumda bilinçsiz antideprasan kullanımı son yıllarda artmaktadır. Uzman doktor önerisi olmadan eş, dost, arkadaş gibi kişilerin, 'bana iyi geldi, sen de kullan' önerisi ile alınan ilaçlar önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Antidepresanlar farklı özelliğe sahip ve insan vücudundaki etkileri ağır seyreden ilaçlar olduğundan, hastanın şikayetleri doğrultusunda iyi değerlendirilip, uzman doktor tarafından yine kişiye özel ilaç uygun dozda verilmelidir. Hasta yakınlarının ve hastanın belli bir zaman aralığındaki anlatımına bağlı kalarak yapılan değerlendirme sonucu, antidepresan grubundan uygun olan ilaç, uzman doktor tarafından önerilmelidir' şeklinde konuştu.



Antidepresan bağımlılık yapmaz



Antidepresan ile tedavinin kişiye özel olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Karayağız sözlerini şöyle sürdürdü: Her hastadaki kaygı ve duygu-durum bozukluğu farklı şekilde kendini göstermektedir. Bu nedenle hastaya özel antidepresan kullanılır yani tedavi planı kişiye uygun olarak belirlenir. Antidepresan grubu ilaçların etkisi, bir iki gün içinde değil, ilaç kullanılmaya başladıktan iki hafta sonra hissedilir ve 8'inci haftaya kadar aşamalı olarak devam eder. Örneğin kaygı bozukluğu ortaya çıktığı andan itibaren başlayan ve en az 6 ay süren ilaç tedavisi önerilmektedir. İlaçların etkisine göre tedavi süresi belirlenir. Bazı ilaçların etki süreleri hastaya göre de değişebilmektedir. İlaçların başlangıç ve bitiş sürelerinde doz ayarlamaları yapılmalıdır. Halk arasında, bu gruptaki ilaçların böbrek ve karaciğere zarar verdiği, beyni çürüttüğü düşüncesi de doğru değildir. İlaçların bağımlılık yapıcı özelliği bulunmamaktadır. Antidepresan grubundaki ilaçların dost tavsiyesi üzerine değil uzman hekimlerin önerisiyle kullanılması gerekmektedir.