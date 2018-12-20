Konaklı kadınlar kansere savaş açtı

Konak Belediyesi, Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde düzenli olarak kadın kursiyerlere meme ve rahim ağzı kanser taraması yapılıyor.

Kanserde erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığı bilincini artırmak adına çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde düzenli olarak kadın kursiyerlere meme ve rahim ağzı kanser taraması yapılıyor.

Kurs döneminin başlamasıyla birlikte yüzlerce kadın kursiyer taramadan geçirilirken, semt merkezlerinde uzman doktorların katıldığı seminerler de düzenleniyor.

Konak Belediyesi’nin ücretsiz kanser taraması sayesinde meme kanseri tanısı konan kursiyerler de oldu. Yılsonuna kadar devam edecek olan taramaya yaklaşık 400 kadın katılacak. Semt merkezlerinden alınan kadınlar otobüsle Basmane’deki Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi’ne getiriliyor. Burada gerekli muayeneleri yapılan kadınlar, yine otobüslerle geldikleri semt merkezine bırakılıyor. Her hafta belirli günlerde, farklı semt merkezlerinden kadınlar tarama için KETEM’e getiriliyor.

3 kişiye erken tanı

Yetkililer şu ana kadar yapılan taramalar sonucunda 3 kadına başlangıç evresinde meme kanseri teşhisi konduğu ve tedavilerine başlandığını dile getirdi. Uzmanlar, cinsel yaşamı başlayan her kadının mutlaka 6 ayda bir rahim ağzı kanserine karşı smear testi yaptırması gerektiğini vurgulayarak, erken teşhisin hastalığın tedavisinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ayrıca rahim ağzı kanser riskine karşı korunmak için 9 yaşından itibaren kız çocuklarına da aşı yaptırılmasını önerdi.

Meme muayenesi ihmal edilmemeli

Meme kanseri konusunda da uyarıda bulunan uzmanlar, koltuk altında hissedilen şişlik ve sertliklerin, memede olan değişimlerin fark edilmesi halinde hemen bir hekime başvurulması gerektiğini belirtirken, birinci derece akrabalarda meme kanseri geçirmiş kadınların risk altında olabileceğine dikkat çektiler. 20 yaşına gelmiş ve risk taşıyan her kadın kendi kendine meme muayenesini bilmek ve yapmak zorunda olduğuna vurgu yapılırken, basit önlemlerin meme kanserinde erken tanı konulmasını ve tamamen iyileşme şansını arttırdığı dile getirildi.