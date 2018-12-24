Kornea bağışı ışık oldu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Hastanesinde kornea nakli ile yeniden görmeye başlayan İbrahim Kösem'i ziyaret etti.

Özel bir firmada eğitim gelişim uzmanı olarak çalışan İbrahim Kösem, 2016 yılında evindeki lavaboyu açmak için çok sayıda lavabo açıcıyı aynı anda kullandı. Yoğun kimyasalın kaynar suyla temasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralan İbrahim Kösem, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yanık tedavisi tamamlanan Kösem, patlamanın gözlerinde meydana getirdiği ağır yanık nedeniyle görme duyusunu bir gözünde tamamen, diğer gözünde büyük oranda yitirdi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Prof. Dr. Halil Ateş ve Op. Dr. Özlem Barut Selver ve ekibi tarafından tedaviye alınan Kösem'e 2 yıl içerisinde kornea kök hücre nakli, katarakt, göz tansiyonu ile ilgili operasyonlar yapıldı. Son olarak kadavradan alınan korneanın nakledildiği Kösem, Dünya Engelliler Günü'nde (3 Aralık 2018) geçirdiği ameliyatla yeniden görmeye başladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin uluslararası başarılara imza attığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Doktorlarımız kornea nakli başta olmak üzere bir çok alandaki başarıları ile hastanemizi dünyada, Avrupa'da ve ülkemizde en önemli merkezlerden biri konumuna getirdi. Akademisyenlerimizi topluma verdikleri bu kaliteli sağlık hizmetinden dolayı kutluyorum" dedi.

Herkes bağış yapmalı

Ege Üniversitesi Göz Kliniğinde İbrahim Kösem'in tedavisi için çok sayıda ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez "İbrahim Kösem, hastanemize evinde maruz kaldığı bir kimyasal yanık sebebiyle gelmişti. Bir gözü görme yeteneğini tamamen kaybetmişti. Diğer gözü ise sadece ışık görme seviyesindeydi, ağır bir kimyasal yanıktı. Glokom bölümümüzün de katkıda bulunduğu katarakt ameliyatları yaptık. Hastamızın babasından kornea kök hücresi alarak destekledik. Kornea nakli ile birlikte 21 aydır sadece ışığı gören ve artık ailemizin bir parçası olan sevgili İbrahim Kösem bugün cep telefonundaki mesajları okuyabiliyor. Bu başarı 21 aylık sabrın ve Ege Üniversitesine duydukları güvenin bir göstergesi. Bu süre zarfında bizi umut olarak gördüler. Biz de o umutların, beklentilerin altında kalmadık. Sonuçtan çok mutluyuz. Diğer hastalarımızın da benzer şansı yakalayabilmesi için ülkemizde organ bağışının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Ve özellikle beyin ölümü, kan grubu ve doku uyumu gerektirmeyen kornea bağışının herkesin yapması gereken bir bağış olduğunu hatırlatıyoruz" diye konuştu. İbrahim Kösem de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Budak'a,tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Sait Eğrilmez'e ve tüm ekibe teşekkür etti. Kösem, organ bağışı bekleyen hastaların da kendisi gibi görmeye başlaması için herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Ege Üniversitesinde her yıl onlarca hasta, kornea nakli ile şifa buluyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk kornea nakli 1963 yılında gerçekleştirildi. 1990 yılından itibaren düzenli olarak kornea nakli gerçekleştirmeye başlayan klinik çatısı altında 1997 yılından sonra kornea birimi, 2003 yılında ise göz bankası kuruldu. Yıllık kornea nakli sayısı 150-200 olan ve bugüne kadar 1000'den fazla kornea naklinin gerçekleştirildiği klinik, Türkiye'nin en yoğun 3 kornea nakil merkezinden biri konumunda.