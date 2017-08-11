Krill oil nedir, ne demek? Balık yağı fiyatı ne kadar?

Krill oil yağı Antartika sularında yaşayan balinaların etrafında bulunan karidese benzeyen küçük krillerden yapılmaktadır. Krill yağı son zamanlarda sıkça gündeme gelmektedir



Krill oil detoks



Krill oil faydaları



Krill oil fiyatı nedir? Yan etkileri var mı?

Bunun nedeni ise normal balıklara oranla omega oranının üç kat fazla olmasındandır. Balık yağı yıllardır çok faydalı olarak bilinir amadoğal denizlerde yetişen balıklardan değil de çiftliklerde yaşayan balıklardan elde edilir. Buda doğal ortamdan elde edilen yağlara oranla kalitesini düşürür. Kril yağı okyanusta doğal ortamında yaşayan krill denen canlılardan yapıldığı için hem doğal hem de omega yönünden daha faydalı olacaktır. Beyin gelişimi için ise balık yağından üç kat faydalı olmaktadır.Detoks yapmak ve detoks çayları içmek bazen zor ve lezzetsiz olmaktadır. Krill yağın detoks özelliği de bulunmaktadır ve vücuttaki zehirli kalıntıları da rahatlıkla atmaktadır. Krill yağını ise hemen hemen birçok eczanelerden temin edebilirsiniz. Birçok eczaneden temin edebileceğiniz yağın fiyatı ise bütçenizi fazla zorlamayacaktır. Uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Krill yağı midede kolayca eriyebilme özelliğine de sahiptir hazmı da kolaydır. Krill yağı ise suda üste çıkmaz yine ağızda kötü koku ve tat bırakmaz.Krill oil yeni bir keşif sayılabilir ve bilim adamları yoğun araştırmalar yapmaktadır, hala faydaları araştırılmaktadır. Normalkrill yağındaki kadar fayda görmezler. Bu doğal omega-3 yağı normal balık yapına göre daha yararlıdır. Bu faydalara değinecek olursak:-Araştırmalar sonucu ise krill yağı kanda bulunan enfeksiyona bağlı protein seviyesinde önemli oranda azalma yapmaktadır.-Krill oil öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirmektedir.-Kan şekerlerini korur.-Yorgunluğu alır ve enerji verir.Kril yağı birçok derde deva olmaktadır ve ek besin olarak rahatlıkla alınabilir. Doğalolarak çok yüksek değildir. Yani herkesin alabileceği fiyatlardadır. Buna ilaveten kanı sulandırır ve kanın pıhtılaşmasını önler. Bu gibi özel durumlarda kullanılmaması gerekir. Gelişme çağındaki çocuklara tavsiye edilmektedir. Çocuğunuza almayı düşünüyorsanız mutlaka bir doktor tavsiyesi almanız gerekir. Krill yağının önemli bir yan etkisi yoktur ama bazı insanlarda şunlar görülebilir, mide yanması, mide bulantısı, çok sık olmamakla beraber ishalde görülebilir. Hamile ve emzirme döneminde kullanmak isteyen bayanlar mutlaka doktoruna danışmalıdır. Hamileler üzerindeki olumlu ve olumsuz yönleri araştırılmaktadır.