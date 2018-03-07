Kronik Prostatit Tedavisinde Ameliyatsız Yöntem

Erkeklerde prostatın ve prostatı çevreleyen dokunun enfeksiyöz hastalığı olarak tariflenen kronik prostatit, kronik pelvik ağrı sendromuna yol açan hastalıklardan biridir

Tüm erkeklerde bulunan ve üreme için gerekli olan prostat bezi, vücudumuzdaki diğer her organ gibi iltihaplanabilir. Prostat iltihabı ya da bilimsel adıyla prostatit genellikle genç ve üreme çağındaki erkeklerde görülür. Erkeklerde, cinsel hayatın başlamasıyla görülen ve halk arasında prostat nezlesi olarak bilinen, prostat bezlerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve ciddi endişeler oluşturan bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir.

Ürolojik sorunlarla doktora giden her 10 erkeğin 4’ünde nedenin prostatit olduğu düşünülmektedir. Prostatit hastalığı erken dönemde tedavi edilmezse kronikleşmeye çok yatkındır. Prostat iltihabı cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri değildir. Ergenlik çağından sonra her yaşta ortaya çıkabilen bir durumdur. Stres ve psikolojik gerginlik içinde olan insanlarda idrarı tutan kasın çokça kasılması bu hastalığa yakalanma ihtimalini yükseltir. Uzun yıllar bisiklet ve motosiklet kullanımlarında, sürekli oturarak çalışan bir meslek grubunda hastalığın gelişiminde etkili olabilmektedir.



Kronik Prostatit Tedavisinde Şok Dalga Tedavisi

Kronik prostat iltihabı tedavisinde; genelde antibiyotik kullanılır. Hastalık tekrarlar ya da tedaviden sonuç çıkmazsa bu tedavi süresi uzatılarak sonuç alınmaya çalışılır. Peryoni hastalığı ve sertleşme sorununda etkili yöntem olarak kullanılan ESWT şok dalga tedavisi, kronik prostatit tedavisi içinde uygulanarak başarılı sonuçlar alınmıştır. ESWT/EDSWT tedavisinde, hasta tarafından hissedilmeyen düşük enerjili akustik şok dalgaları uygulanmaktadır. Seanslar 15 ile 20 dakika sürmekte ve seans başına 3000 atım yapılmaktadır. Tedavi herhangi bir yan etkisi olmayan, ağrı yaratmayan, komşu organlara zararı olmayan, anesteziye ve hastanede yatışa gerek duyulmayan, diğer hastalıklarla (kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon vb) ve sürekli kullanılan ilaçlarla etkileşimi olmayan, işlem sonrası hastanın rahatlıkla günlük hayatına devam edebildiği yeni nesil bir tedavi yöntemidir.



Şok Dalga Tedavisi Asta Medikal Tedavi Merkezlerinde

Ürolojik hastalıkların tedavisinde etkin olarak uygulanan şok dalga tedavisi, Ülkemizde Asta Medikal Tedavi merkezlerinde de yapılmaktadır. Daha fazla bilgi almak, size en yakın tedavi merkezinde randevu oluşturabilmek için www.astamedikal.com web sitesini ziyaret etmenizi öneriyoruz. Müşteri temsilcileriyle yapacağınız görüşmeler tamamen hasta mahremiyeti çerçevesinde yüksek gizlilik protokolleriyle korunmaktadır.