Kurbanlık seçerken hayvanın sağlığına dikkat edin

Adana Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, dişi, yaşlı ve hastalıklı hayvanların ucuz fiyatlarla kurbanlık olarak satılmaya çalıştığını belirterek, "Halkın kurbanlıklarını seçerken en az ucuzluğu kadar sağlığına da dikkat etmesi gerekir" dedi.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala hayvan pazarlarının daha da hareketlendiğine dikkat çeken Adana Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, ucuz fiyatlı kurbanlık arayanlara dişi, yaşlı ve hastalıklı hayvanların verilebileceğini anlattı. Kurbanlık olarak alınacak hayvanın sağlığının da en az fiyatı kadar önemli olduğunu belirten Şen, "Kurban kesecekler mutlaka küpeli hayvanları tercih etsin. İşin sağlık yönü çok önemli. Kurban ibadettir. İbadetin yerini bulması için mutlaka sağlıklı olması gerekiyor" diye konuştu.

KAÇAK HAYVANLARA DİKKAT

Küpeli olan hayvanların dışında Suriye'deki yönetim boşluğu nedeniyle bu bölgeden getirilen kaçak hayvanların da pazarlanmaya çalışılabileceğini kaydeden Şen, şunları söyledi:

"Önceki yıllarda bu hayvanlar getirilerek aşısı, kontrolü yapılmadan el altından satılmaya çalışıldı. Adana'da her yıl birliğimize kayıtlı 300 bin küçükbaş hayvan yavruluyor. Adana'da her yıl Kurban Bayramı'nda 100 bin küçükbaş hayvanın satıldığı düşünülürse bizim, dışarıdan, hatta başka kentten gelecek kurbanlığa da ihtiyacımız kalmıyor. Ancak ne olursa olsun, mutlaka sağlıklı hayvan kurban edilmelidir. Hiç bilmeyen biri kurbanlık satın alırken, hayvanın burnun akmamasına, gözünden yaş gelmemesine dikkat etmelidir. Ayrıca alınacak hayvan diri olmalıdır. Kurbanlığın tüyleri kırkılmış olursa, semiz olup olmadığı daha rahat anlaşılır."