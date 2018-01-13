Kuruyemiş tüketimi erken ölüm riskini azaltıyor!

Bilim insanları kuruyemiş sevenleri sevindirecek bir açıklamaya imza attı. Yapılan araştırmaya göre haftada üç porsiyon kuruyemiş yemek, ölüm riskini yüzde 39 azaltıyor

Bilim insanları kuruyemiş tüketimi üzerine bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre haftada üç porsiyon kuruyemiş tüketen insanlarda erken ölüm riski yüzde 39 oranında azalıyor. Kuruyemiş tüketmek aynı zamanda diyabet riskini düşürürken, kalp hastalığı ve kardiyovasküler hastalıklara da iyi geliyor.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tekli doymamış yağ asitleri, lif, mineraller, vitaminler ve birçok biyoaktif bileşiğin yüksek olduğu kuruyemişler, bu besinlerin sağlık üzerindeki faydalarını kısmen açıklayabileceği" ifadesine de yer verildi.



Araştırmaya imza atan isimlerden biri olan Barselona Üniversitesi Lipid Kliniği eski Direktörü Dr Emilio Ros, kuruyemiş tüketmenin aynı zamanda kilo kaybına katkı sağladığını da belirtiyor.



Kan basıncı, viseral adipozite ve metabolizma hastalıklarının da kuruyemiş tüketiminden olumlu etkilendiğini söyleyen Ros, “Bu nedenle, kuruyemişlerin birçok kardiyovasküler risk faktörü üzerinde yararlı bir etkisi olduğu açıktır "dedi.